Тарпищев считает, что Сафиуллин может попасть в топ-50 рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Романа Сафиуллина на турнире в Аделаиде.

Во втором круге 25-летний россиянин в двух сетах проиграл канадцу Денису Шаповалову — 4:6. 3:6.

«Большая заслуга в этом успехе принадлежит тренеру Егору Яцыку. Дело в том, что у Сафиуллина непростой характер, найти общий язык он может далеко не с каждым. Яцыку это удалось, отсюда и результат. Я бы посоветовал Роману больше слушать окружающих, не полагаться только на собственное мнение. Потенциал у него есть, хотя хроническая травма плеча его и лимитирует. Если он будет вести себя правильно, то в нынешнем сезоне вполне способен пробиться в топ-50 мирового рейтинга», — цитирует Тарпищева betonmobile.ru.

Ранее Сафиуллин пробился в сотню рейтинга ATP, заняв 88-е место.