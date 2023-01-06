Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:09

Нисиока и Корда сыграют в полуфинале турнира ATP в Аделаиде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Японец Йосихито Нисиока обыграл австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира ATP в Аделаиде (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 6:2.

В полуфинале Нисиока сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который победил итальянца Янника Синнера — 7:5, 6:1.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Йосихито Нисиока (Япония) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 6:2

Себастьян Корда (США) — Янник Синнер (Италия, 6) — 7:5, 6:1

Теннис
0
Читайте также
Горячий лед. Нугуманова, Вертью и другие фигуристки, которые завели отношения с хоккеистами
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Полянский осудил отказ Киева от режима прекращения огня в Донбассе
Мирный житель погиб при обстреле Таврийска со стороны ВСУ
На Украине оправдали плохую дисциплину в армии «подстрекателями»
Байден заявил о критической точке конфликта на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский: «Полуфинал для Карацева — хороший результат, но он может пройти и дальше»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости