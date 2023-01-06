Нисиока и Корда сыграют в полуфинале турнира ATP в Аделаиде
Японец Йосихито Нисиока обыграл австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира ATP в Аделаиде (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 6:2.
В полуфинале Нисиока сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который победил итальянца Янника Синнера — 7:5, 6:1.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Йосихито Нисиока (Япония) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 6:2
Себастьян Корда (США) — Янник Синнер (Италия, 6) — 7:5, 6:1
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