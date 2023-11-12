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Джокович — Руне: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Джокович сыграет с Руне в матче Итогового турнира АТР 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото AFP

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) и десятый номер мирового рейтинга Хольгер Руне (Дания) сыграют в матче Итогового турнира АТР в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на арене «Пала Альпитур» в Турине (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турнира не будет. Следить за игрой бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

ATP Finals в 2023 пройдет с 12 по 19 ноября. В Итоговом турнире примут участие лучшие игроки сезона: Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Хольгер Руне (Дания).

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

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Теннис
Новак Джокович
Хольгер Руне
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