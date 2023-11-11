ATP Finals 2023: основная информация об Итоговом турнире сезона

Даты и место проведения Итогового турнира ATP 2023

Самое крупное по размеру призовых соревнование в мужском теннисе ATP Finals в 2023 пройдет с 12 по 19 ноября. Игры группового этапа состоятся с 12 по 17 ноября. Полуфиналы назначены на 18 ноября. Финальный матч запланирован на 19 ноября.

Матчи ATP Finals будут проходить в итальянском Турине на арене «Пала Альпитур». Эта многофункциональная спортивно-концертная арена была построена в 2005 году. Комплекс вмещает 16 600 зрителей. На нем, помимо Итогового турнира ATP, проводят турниры по разным видам спорта: баскетбол, легкая атлетика, хоккей, бокс, гандбол и другие.

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Участники: ATP Finals 2023

В Итоговом турнире участвуют игроки, показавшие лучшие результаты в текущем сезоне. В этом году в турнире примут участие: Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Хольгер Руне (Дания).

Российские участники Итогового турнира ATP 2023

Среди восьми теннисистов, квалифицировавшихся на ATP Finals 2023, два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Даниил Медведев. Фото Reuters

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. В 2023 году он выиграл пять титулов, всего на его счету 20 побед в карьере в турнирах под эгидой организации. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. Наивысшим достижением Даниила в турнирах серии «Большого шлема» стала победа на US Open в 2021 году. На Итоговом турнире он завоевал титул (2020) и еще один раз вышел в финал (2021).

26-летний Рублев является пятой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, два из которых он завоевал в текущем сезоне. В турнирах «Большого шлема» спортсмен не проходил дальше четвертьфинальной стадии, на Итоговом турнире один раз вышел из группы (2022).

Формат Итогового турнира ATP

Турнир начинается с групповой стадии: все участники разделены на две группы, внутри которых они играют друг против друга по круговой системе. По двое лучших игроков выходят в полуфинал, а победители затем выступают в финале.

Призовой фонд Итогового турнира ATP

Общий призовой фонд ATP Finals 2023 составил 15 миллионов долларов — это на 1,7 процента больше, чем в прошлом году. По бюджету этот турнир уступает только серии «Большого шлема» — четырем самым престижным соревнованиям сезона. Но что касается выплат конкретным игрока — финальный чемпионат вне конкуренции.

За каждую победу на групповом этапе участники будут получать по 390 тысяч долларов. Победитель может заработать почти 5 миллионов долларов (при условии побед во всех матчах группового этапа).

Распределение призовых на Итоговом турнире ATP в 2023 году:

участие в групповом турнире (за три матча) — 325 тысяч долларов;

стадия 1/2 финала — 1, 495 миллиона долларов*;

финал — 2,6 миллиона долларов*;

победитель турнира — 4,801 миллиона долларов*.

*Сумма указана при условии побед во всех матчах группового этапа.

Рейтинговые очки на Итоговом турнире ATP

На Итоговом турнире непобежденный чемпион может заработать 1500 очков в рейтинг ATP. Баллы приносит каждый выигранный матч.

победа в матче группового этапа — 200 очков;

победа в 1/2 финала — 600 баллов;

победа в финале — 1100 очков;

победа без единого поражения на турнире — 1500 очков.

Группы ATP Finals 2023

Жеребьевка Итогового турнира прошла в четверг, 9 ноября, в Турине. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе, их соперники также — испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Карлос Алькарас. Фото AFP

«Зеленая группа»

Новак Джокович (Сербия, 1)

Янник Синнер (Италия, 4)

Стефанос Циципас (Греция, 6)

Хольгер Руне (Дания, 8)

«Красная группа»

Карлос Алькарас (Испания, 2)

Даниил Медведев (Россия, 3)

Андрей Рублев (Россия, 5)

Александр Зверев (Германия, 7)

Расписание Итогового турнира ATP 2023

12 ноября, воскресенье

Янник Синнер (Италия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 6). Начало — не ранее 16.30

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 8). Начало — не ранее 23.00.

13 ноября, понедельник

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 7). Начало — не ранее 16.30.

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5). Начало — не ранее 23.00.

14 ноября, вторник

Групповой этап. Зеленая группа. Второй тур. Начало — не ранее 16.30 и 23.00.

15 ноября, среда

Групповой этап. Красная группа. Второй тур. Начало — не ранее 16.30 и 23.00.

16 ноября, четверг

Групповой этап. Зеленая группа. Третий тур. Начало — не ранее 16.30 и 23.00.

17 ноября, пятница

Групповой этап. Красная группа. Третий тур. Начало — не ранее 16.30 и 23.00.

18 ноября, суббота

Полуфиналы. Начало — не ранее 16.30 и 23.00.

19 ноября, воскресенье

Финал. Начало — не ранее 20.00.

Время начала матчей — ориентировочное и московское.

Фото Getty Images

Трансляции Итогового турнира ATP

На российских телеканалах официальных трансляций ATP Finals 2023 не запланировано. Наши зрители могут смотреть игры с помощью IPTV. Следить за ходом матчей можно на зарубежных каналах и сервисах: Eurosport Player, Tennis TV, Amazon Primе и других.

Также найти видеотрансляции игр можно будет социальной сети «ВКонтакте» в тематических группах.

Действующий победитель Итогового турнира ATP

В прошлом сезоне победителем ATP Finals стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале серб обыграл норвежцу Каспера Рууда.

В 2022 году россиянин Андрей Рублев впервые в карьере добрался до полуфинала, где проиграл Рууду. Даниил Медведев потерпел поражение во всех трех матчах в группе (против Джоковича, Рублева. и Циципаса).

Рекордсмены Итогового турнира ATP

Рекорд по количеству побед ATP Finals принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру и сербу Новаку Джоковичу. Оба теннисиста брали титул на Итоговом турнире по шесть раз. В случае победы Джоковича на ATP Finals 2023 серб сумеет установить единоличный рекорд по количеству трофеев на этом соревновании.

Из нынешних участников ATP Finals 2023 представитель Германии Зверев побеждал на ATP Finals дважды (2018 и 2021), еще по разу выигрывали грек Циципас (2019) и россиянин Медведев (2020).

Андрей Рублев на красной дорожке турнира. Фото Getty Images

Участники об Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы против испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича на Итоговом турнире АТР в Турине.

«Конечно, если я буду играть против Джоковича или Алькараса, я сделаю все возможное, чтобы постараться составить им конкуренцию и попытаться победить их. Но это очень тяжело, они лучше меня и доказывают это уже на протяжении многих лет. Вот почему мне действительно нужно показать свою лучшую игру. Но посмотрим. Здесь лучшие теннисисты. Все хотят победить, и все играют невероятно здорово», — приводит Tennis World слова россиянина.

Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что ему не терпится сыграть против первой ракетки мира Новака Джоковича в рамках на ATP Finals 2023.

«Ты оказываешься перед тем, кто выиграл 24 турнира «Большого шлема», три из четырех только в этом году. Это лучший результат, который когда-либо был в нашем виде спорта. Надеюсь встретиться с ним как можно скорее, уже в группе. Игра с ним покажет, на каком уровне я нахожусь. Не могу дождаться. Это матчи, к которым я готовлюсь каждый день. Они оказывают на меня давление, но я люблю играть под давлением», — приводит Tennis World слова Синнера.