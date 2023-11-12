Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:59

Тарпищев: «Класс игры у Медведева и Рублева не настолько разительный, выиграть может любой»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в очном матче на Итоговом турнире ATP.

«Класс игры у Даниила и Андрея не настолько разительный, так что выиграть может любой. Рублев играет мощнее, а Медведев — разнообразнее, у каждого свои козыри. Единственное — Рублев на ходу, а Даня — нет. Медведеву нужно вработаться в турнир, настроить нервную систему, и так как это первый матч, то чисто в морально-психологическом состоянии Рублев должен быть чуть получше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч Медведев — Рублев пройдет в Турине в понедельник, 13 ноября. Ориентировочное начало встречи — 23:00 (по московскому времени).

Итоговый турнир, который пройдет с 12 по 19 ноября, является самым крупным по размеру призовых соревнованием в мужском теннисе. Игры группового этапа состоятся с 12 по 17 ноября. Полуфиналы назначены на 18 ноября. Финал запланирован на 19 ноября.

Андрей Рублев, Новак Джокович, Даниил Медведев. ATP Finals 2023: основная информация об Итоговом турнире сезона
Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
1
Читайте также
Павлович проиграл Аспиналлу за временный титул чемпиона на турнире UFC 295
Убедительная ничья. «Зенит» и «Краснодар» провели качественный матч, но никто не наиграл на победу
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Ученые пытаются найти тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев — об Олимпиаде-2024: «Мы с Рублевым пока не знаем, сможем ли сыграть»
Медведев и Рублев вступают в борьбу за рекордные призовые ATP Finals
Медведев: «На прошлом Итоговом я был недостаточно силен морально, в этом году я хочу постараться добиться большего»
Джоковичу не хватило в финале Медведева. Он разносит всех после поражения на Уимблдоне
«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание
Рублев был близок к победе над Джоковичем. Не хватило самую малость
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер обыграл Циципаса в первом матче Итогового турнира ATP
Новости
RSS RSS
Все новости