Тарпищев: «Класс игры у Медведева и Рублева не настолько разительный, выиграть может любой»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в очном матче на Итоговом турнире ATP.

«Класс игры у Даниила и Андрея не настолько разительный, так что выиграть может любой. Рублев играет мощнее, а Медведев — разнообразнее, у каждого свои козыри. Единственное — Рублев на ходу, а Даня — нет. Медведеву нужно вработаться в турнир, настроить нервную систему, и так как это первый матч, то чисто в морально-психологическом состоянии Рублев должен быть чуть получше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч Медведев — Рублев пройдет в Турине в понедельник, 13 ноября. Ориентировочное начало встречи — 23:00 (по московскому времени).

Итоговый турнир, который пройдет с 12 по 19 ноября, является самым крупным по размеру призовых соревнованием в мужском теннисе. Игры группового этапа состоятся с 12 по 17 ноября. Полуфиналы назначены на 18 ноября. Финал запланирован на 19 ноября.