Джокович: «Это молодое поколение теннисистов, жаждущее побед, мотивирует меня показывать свою лучшую игру»

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о противостоянии с молодыми игроками на Итоговом турнире АТР.

«Я не знаю, к какой группе, поколению теннисистов отношусь, но я снова здесь, соревнуюсь с молодыми ребятами, и это дополнительная мотивация, потому что я знаю, что они жаждут побеждать и творить историю, и это меня вдохновляет и мотивирует еще больше показать свою лучшую игру», — приводит Marca слова Джоковича.

На Итоговом турнире в Турине Джокович сыграет в одной группе с итальянцем Янником Синнером, греком Стефаносом Циципасом и датчанином Хольгером Руне. 10 ноября серб провел совместную тренировку с испанцем Карлосом Алькарасом, который по итогам жеребьевки попал в «Красную группу».

Ранее Синнер заявил, что ему не терпится сыграть против Джоковича на Итоговом турнире.