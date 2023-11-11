Ольховский считает, что Медведеву и Рублеву будет тяжело в игре на Итоговом турнире ATP

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал жеребьевку Итогового турнира года АТР, по результатам которой россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся друг с другом в матче первого тура.

«Не имеет значения, на мой взгляд. В любом случае один из них набирает в этом матче одно очко — становится победителем. Дальше, может быть, с победой будет чуть легче. С одной стороны, тяжело между собой ребятам играть, с другой, кто-то после этого матча уже получит небольшое преимущество», —

Российский теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе с испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.