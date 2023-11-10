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10 ноября, 23:24

Циципас не смог завершить тренировку со Зверевым из-за проблем с физическим состоянием

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас досрочно покинул совместную тренировку с немцем Александром Зверевым в рамках подготовки к старту Итогового турнира АТР.

На одном из розыгрышей во время тренировки у Циципаса возникли проблемы с плечом, и он покинул корт.

На Итоговом турнире в Турине Циципас выступит в одной группе с сербом Новаком Джоковичем, итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне.

Первую игру греческий теннисист проведет 12 ноября против Синнера. Счет в личных встречах 5-2 в пользу Циципаса.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/139838/breaking-news-tsitsipas-suffers-a-physical-problem-on-the-eve-of-the-atp-finals/
Теннис
Стефанос Циципас
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