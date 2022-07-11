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Сегодня, 06:26

Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место ATP, Медведев остался лидером рейтинга

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

ATP на официальном сайте представил обновленный рейтинг теннисистов.

На первом месте остался российский теннисист Даниил Медведев, пропускавший Уимблдон. На второй строчке немец Александр Зверев, на третье место поднялся испанец Рафаэль Надаль. Серб Новак Джокович, одержавший седьмую победу на Уимблдоне, опустился с третьей на седьмую строчку.

Россиянин Андрей Рублев остался на восьмой строчке, Карен Хачанов опустился на пять строчек и занимает 27-е место, Аслан Карацев поднялся на 40-е место.

Даниил Медведев
Новак Джокович
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