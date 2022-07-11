Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место ATP, Медведев остался лидером рейтинга

ATP на официальном сайте представил обновленный рейтинг теннисистов.

На первом месте остался российский теннисист Даниил Медведев, пропускавший Уимблдон. На второй строчке немец Александр Зверев, на третье место поднялся испанец Рафаэль Надаль. Серб Новак Джокович, одержавший седьмую победу на Уимблдоне, опустился с третьей на седьмую строчку.

Россиянин Андрей Рублев остался на восьмой строчке, Карен Хачанов опустился на пять строчек и занимает 27-е место, Аслан Карацев поднялся на 40-е место.