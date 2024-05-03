Янчук считает, что Медведеву нужно было раньше сниматься с матча против Легечки

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на то, что россиянин Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира в Мадриде против чеха Иржи Легечки.

«Очень жаль, что матч быстро закончился, но самое главное для любого спортсмена — это здоровье. Я не знаю, на что рассчитывал Медведев, потому что вызов врача на корт ему не помог, он перемещался на одной ноге. У Легечки к тому же очень плотные удары и подачи, он уверенно подает за 210 км/ч, поэтому в таком состоянии бороться было не за что, нужно было сниматься раньше», — приводит ТАСС слова Янчука.

Медведев снялся с матча против Легечки после первого сета, в котором уступил со счетом 4:6. По ходу партии он брал медицинский тайм-аут.