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Сегодня, 14:10

Алькарас не сыграет на турнире в Риме

Алина Савинова
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что пропустит турнир в Риме. Соревнования пройдут с 8 по 19 мая.

«Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц — следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100 процентов без боли», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

В среду, 1 мая, 20-летний испанский теннисист в четвертьфинале турнира в Мадриде уступил россиянину Андрею Рублеву в трех сетах (6:4, 3:6, 2:6).

В прошлом году на «мастерсе» в Риме Алькарас дошел до третьего круга, где проиграл Фабиану Марожану из Венгрии.

Теннис
Карлос Алькарас
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