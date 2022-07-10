Чесноков про обвинения Карацева: «Фактически на игроке поставили клеймо»

Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал обвинения немецкого телеканала ZDF в причастности Аслана Карацева к договорным матчам.

«Так выходит, сейчас Аслана могут голословно обвинить, — цитирует RT Чеснокова. — А если окажется, что это неправда и клевета? Испорченную репутацию россиянину уже никто не вернет. И спокойно относиться к произошедшему нельзя ни в коем случае. Ведь фактически на игроке поставили клеймо. Пусть ответят за это. Проблема заключается еще и в том, что в нынешних реалиях мы боимся подавать иски в европейские суды, поскольку Россия не пользуется там уважением».

Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте в 2022 году. Россиянина также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.