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Сегодня, 21:55

Чесноков про обвинения Карацева: «Фактически на игроке поставили клеймо»

Чесноков считает, что на Карацеве ставят клеймо, когда обвиняют его в участии в договорных матчах
Алексей Еремин
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Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал обвинения немецкого телеканала ZDF в причастности Аслана Карацева к договорным матчам.

«Так выходит, сейчас Аслана могут голословно обвинить, — цитирует RT Чеснокова. — А если окажется, что это неправда и клевета? Испорченную репутацию россиянину уже никто не вернет. И спокойно относиться к произошедшему нельзя ни в коем случае. Ведь фактически на игроке поставили клеймо. Пусть ответят за это. Проблема заключается еще и в том, что в нынешних реалиях мы боимся подавать иски в европейские суды, поскольку Россия не пользуется там уважением».

Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте в 2022 году. Россиянина также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1024471-karacev-chesnokov-kleimo
Теннис
Андрей Чесноков
Аслан Карацев
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