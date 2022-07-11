Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, какое наказание может грозить российскому теннисисту Аслану Карацеву в случае признания его виновным в участии в договорных матчах.

«Если вина будет доказана, то дисквалификацию могут назначить и пожизненную, — цитирует «Газета.Ru» Чичерова. — Недавно теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина получила как раз такую. Меньше соответственно тоже может быть. В том же деле Ксения Палкина, представляющая Киргизию, получила 16 лет дисквалификации (из них шесть — условно). Но я думаю, что разницы особой нет — даже если теннисисту дают десять лет, это на 99,9 процента завершение карьеры. Также может быть назначен штраф — до 250 тысяч долларов плюс все выигранные/полученные в результате махинаций деньги».

Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч в турнире в Штутгарте в 2022 году. Россиянина также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.