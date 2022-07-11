Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:14

Спортивный юрист — об обвинениях Карацева: «Дисквалификацию могут назначить и пожизненную»

Спортивный юрист считает, что Карацева могут отстранить пожизненно в случае признания его участия в договорных матчах
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, какое наказание может грозить российскому теннисисту Аслану Карацеву в случае признания его виновным в участии в договорных матчах.

«Если вина будет доказана, то дисквалификацию могут назначить и пожизненную, — цитирует «Газета.Ru» Чичерова. — Недавно теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина получила как раз такую. Меньше соответственно тоже может быть. В том же деле Ксения Палкина, представляющая Киргизию, получила 16 лет дисквалификации (из них шесть — условно). Но я думаю, что разницы особой нет — даже если теннисисту дают десять лет, это на 99,9 процента завершение карьеры. Также может быть назначен штраф — до 250 тысяч долларов плюс все выигранные/полученные в результате махинаций деньги».

Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч в турнире в Штутгарте в 2022 году. Россиянина также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/11/18105260.shtml
Теннис
Аслан Карацев
2
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место рейтинга ATP, Медведев остался первой ракеткой мира
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости