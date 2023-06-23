Каманцев считает, что у УЕФА есть потери из-за отсутствия российских судей: «Арбитры уровня Карасева — штучный товар»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о потерях УЕФА из-за отсутствия российских арбитров на турнирах организации.

— Мы говорим часто о том, насколько много теряем мы из-за того, что не участвуем в международных турнирах. Как много теряет УЕФА?

— Думаю, у них безусловно есть определенные потери, потому что арбитры уровня Сергея Карасева — штучный товар. У УЕФА и ФИФА большое количество матчей. Все они важные. Нужно много полевых арбитров и ВАР. Нагрузка на арбитров возросла. Если бы не политические последствия, они бы с удовольствием пользовались услугами Сергея Карасева, как делаем это мы. Мы довольны его работой, это хороший специалист. Не знаю людей, которые бы отказывались от хороших специалистов.

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