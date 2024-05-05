У Шадыханова всего второй матч «Спартака» в карьере. Первый он запомнит надолго

Сегодняшний матч 27-го тура «Пари НН» — «Спартак» стал для судьи из Москвы Павла Шадыханова всего лишь вторым с участием красно-белых в его карьере. А дебютный состоялся 15 апреля прошлого года, в нем торпедовцы уступили спартаковцам (1:2).

В той игре Шадыханов назначил три пенальти в пользу «Спартака», удалил двух его футболистов (Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса) и выгнал главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета.

Кроме того, судья ошибочно не показал красную карточку торпедовцу Артему Самсонову. Возник вопрос и о вынесении второго предупреждения Мартинсу, которое было показано намного позже самого нарушения правил.

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма. Как указано в протоколе, он показал «оскорбительный жест в адрес главного арбитра». После финального свистка наказанный тренер вышел на поле, по пути испепелил взглядом судей, а затем смачно плюнул. Не в арбитров — себе под ноги. Но было понятно, что он хотел этим сказать.