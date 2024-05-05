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Судейство

Сегодня, 19:22

У Шадыханова всего второй матч «Спартака» в карьере. Первый он запомнит надолго

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Шадыханов (в черном) во время матча «Торпедо» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодняшний матч 27-го тура «Пари НН» — «Спартак» стал для судьи из Москвы Павла Шадыханова всего лишь вторым с участием красно-белых в его карьере. А дебютный состоялся 15 апреля прошлого года, в нем торпедовцы уступили спартаковцам (1:2).

В той игре Шадыханов назначил три пенальти в пользу «Спартака», удалил двух его футболистов (Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса) и выгнал главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета.

Кроме того, судья ошибочно не показал красную карточку торпедовцу Артему Самсонову. Возник вопрос и о вынесении второго предупреждения Мартинсу, которое было показано намного позже самого нарушения правил.

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма. Как указано в протоколе, он показал «оскорбительный жест в адрес главного арбитра». После финального свистка наказанный тренер вышел на поле, по пути испепелил взглядом судей, а затем смачно плюнул. Не в арбитров — себе под ноги. Но было понятно, что он хотел этим сказать.

Павел Шадыханов (слева) показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу Перейре. Шадыханов прошел испытание «Спартаком»: плевок Клотета, удаления и 11-метровые
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Шадыханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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И К Ж
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ЦСКА

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Виктор Александров

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