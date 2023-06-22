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Судейство

Судейство

Сегодня, 13:42

Арбитров Фролова и Сиденкова выведут из списка судей РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как стало известно «СЭ», в сезоне-2023/24 30-летнего Антона Фролова (Москва) и 39-летнего Ивана Сиденкова (Санкт-Петербург) выведут из числа судей РПЛ.

Их заменят 34-летний Евгений Буланов (Саранск) и 30-летний Сергей Цыганок (Владивосток).

Сиденков дебютировал в чемпионате России в 2020 году и провел 16 матчей. Фролов впервые получил назначение в мае 2021-го. Ему всего лишь семь раз доверяли судить игры РПЛ. Оба арбитра также работали в качестве ВАР.

РПЛ
Иван Сиденков
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