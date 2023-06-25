Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 12:42

Каманцев: «Общение с УЕФА есть. Все наши арбитры готовы в соответствии с требованиями»

Каманцев рассказал о взаимодействии с УЕФА
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с УЕФА.

«Общение с УЕФА есть. Просто общение всегда завязано на какую-то работу. Если вы совместно работаете, ваших судей вызывают, то у вас поле для общения больше. Российские судьи сейчас не вызываются, поле для общения меньше. Тот необходимый минимум, который нужно делать, мы делаем. Списки УЕФА обновляются. Все наши арбитры готовы в соответствии с требованиями. Это максимум, который мы можем сделать. У нас есть наработки и пожелания, которые мы будем инициировать в работе с УЕФА. Но только после того, как внутри РФС утвердят, смогу говорить о них публично», — сказал Каманцев «СЭ».

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

УЕФА
0
Читайте также
Андрей Рублев и Александр Бублик сыграют в финале турнира в Галле
Американцы переманили восходящую звезду биатлона. В их сети попал самый необычный юниор
На реке в Приморье нашли тело второго из троих пропавших детей
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
В США назвали потери ВСУ при контрнаступлении важным уроком для страны
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каманцев считает, что у УЕФА есть потери из-за отсутствия российских судей: «Арбитры уровня Карасева — штучный товар»

Каманцев: «Все наши арбитры находятся в списках ФИФА и могут быть назначены в любой момент»
Новости
RSS RSS
Все новости