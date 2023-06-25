Каманцев: «Общение с УЕФА есть. Все наши арбитры готовы в соответствии с требованиями»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с УЕФА.

«Общение с УЕФА есть. Просто общение всегда завязано на какую-то работу. Если вы совместно работаете, ваших судей вызывают, то у вас поле для общения больше. Российские судьи сейчас не вызываются, поле для общения меньше. Тот необходимый минимум, который нужно делать, мы делаем. Списки УЕФА обновляются. Все наши арбитры готовы в соответствии с требованиями. Это максимум, который мы можем сделать. У нас есть наработки и пожелания, которые мы будем инициировать в работе с УЕФА. Но только после того, как внутри РФС утвердят, смогу говорить о них публично», — сказал Каманцев «СЭ».

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.