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Судейство

Судейство

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Экс-арбитр ФИФА Савченко недоволен назначением Мажича: «Обидно, ведь у нас есть достойный кандидат — Николаев»

Руслан Минаев
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Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко поделился мнением о назначении Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Очень обидно, что на такие должности назначают иностранцев. У нас уже есть опыт работы с Роберто Розетти и Виктором Кашшаи. И, к сожалению, они не принесли результатов. Сейчас назначили сербского специалиста Милорада Мажича, но я не думаю, что это хорошее назначение.

Потому что у нас есть достойный кандидат на эту должность — это Алексей Николаев. Он знаток своего дела и в прошлом очень хороший арбитр. Мне доводилось инспектировать его матчи в начале его карьеры. И никогда его работа не вызывала больших нареканий или несоответствий», — цитирует бывшего арбитра RT.

Мажич стал главой судей во вторник, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

Источник: RT
Футбол
РПЛ
РФС
Алексей Николаев
Милорад Мажич
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