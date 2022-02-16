Победит ли Дзюба испанцев на этот раз?

17 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют «Зенит» и «Бетис». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

«Зенит» — «Бетис»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Например, на «Зенит» можно поставить с котировкой 2.50 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.69 (28%), а победа «Бетиса» есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1) идет за 3.70, а Ф2(+1) — за 1.27.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно также взять за 1.98.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.73. Обратный результат есть за 2.10.

«Зенит» — «Бетис»: прогноз и анализ матча

«Зенит» и «Бетис» встречались всего однажды в истории — в товарищеской игре 2015 года. Чтобы понять, насколько это было давно, — дубль в том матче оформил Халк, а питерцы одержали победу со счетом 3:0.

Сегодня «Бетис» можно с полной уверенность назвать одной из самых интересных команд Испании. Это коллектив с поставленной игрой и интересными идеями. Мануэль Пеллегрини создал из скромной севильской команды настоящего бойца, который еще не потерял математические шансы на чемпионство в Испании.

«Зенит» — традиционный лидер РПЛ. Он должен подходить к возобновлению сезона в хорошем настроении. Зимняя пауза может сыграть питерцам на руку: игроки полны сил и свежих эмоций. В том же чемпионате Испании сейчас жара, и «Бетис» тратит уйму ресурсов на борьбу в нем. Клубу светит Лига чемпионов на будущий сезон, а упускать эту возможность он не хочет — игроки выкладываются на полную в каждом матче.

Поэтому с «физикой» у испанцев точно будут проблемы. Но стоит помнить о том, что дома в еврокубках «Зенит» не побеждает два матча подряд, а «Бетис» — серьезный соперник. Даже в измотанном состоянии. Поставим на то, что «Зенит» не проиграет, за 1.45.

Также возьмем «обе забьют». «Бетис» показывает хорошую игру в последних гостевых матчах, забивая на протяжении 12 встреч подряд. Найти эту ставку в линии можно за коэффициент 1.73.

«Зенит» — «Бетис»: ставка на матч

«Зенит» подойдет к этому матчу в хорошем физическом состоянии, а фактор своего поля должен придать клубу уверенности. Скорее всего, футбол в его исполнении будет открытым. Но и «Бетис» не будет отсиживаться в обороне. Команда привыкла играть в атакующей манере и часто забивает в гостевых матчах. На данный момент серия длится уже 12 встреч. Возьмем исход «обе забьют» за 1.73.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.73.