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Сегодня, 14:15

«Зенит» — «Бетис»: в домашнем матче команда Семака сыграет с позиции силы

Прогноз на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис»
Виталий Пудздрав
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Победит ли Дзюба испанцев на этот раз?

17 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют «Зенит» и «Бетис». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис

«Зенит» — «Бетис»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Например, на «Зенит» можно поставить с котировкой 2.50 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.69 (28%), а победа «Бетиса» есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1) идет за 3.70, а Ф2(+1) за 1.27.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно также взять за 1.98.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.73. Обратный результат есть за 2.10.

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«Зенит» — «Бетис»: прогноз и анализ матча

«Зенит» и «Бетис» встречались всего однажды в истории — в товарищеской игре 2015 года. Чтобы понять, насколько это было давно, — дубль в том матче оформил Халк, а питерцы одержали победу со счетом 3:0.

Сегодня «Бетис» можно с полной уверенность назвать одной из самых интересных команд Испании. Это коллектив с поставленной игрой и интересными идеями. Мануэль Пеллегрини создал из скромной севильской команды настоящего бойца, который еще не потерял математические шансы на чемпионство в Испании.

«Зенит» — традиционный лидер РПЛ. Он должен подходить к возобновлению сезона в хорошем настроении. Зимняя пауза может сыграть питерцам на руку: игроки полны сил и свежих эмоций. В том же чемпионате Испании сейчас жара, и «Бетис» тратит уйму ресурсов на борьбу в нем. Клубу светит Лига чемпионов на будущий сезон, а упускать эту возможность он не хочет — игроки выкладываются на полную в каждом матче.

Поэтому с «физикой» у испанцев точно будут проблемы. Но стоит помнить о том, что дома в еврокубках «Зенит» не побеждает два матча подряд, а «Бетис» — серьезный соперник. Даже в измотанном состоянии. Поставим на то, что «Зенит» не проиграет, за 1.45.

Также возьмем «обе забьют». «Бетис» показывает хорошую игру в последних гостевых матчах, забивая на протяжении 12 встреч подряд. Найти эту ставку в линии можно за коэффициент 1.73.

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«Зенит» — «Бетис»: ставка на матч

«Зенит» подойдет к этому матчу в хорошем физическом состоянии, а фактор своего поля должен придать клубу уверенности. Скорее всего, футбол в его исполнении будет открытым. Но и «Бетис» не будет отсиживаться в обороне. Команда привыкла играть в атакующей манере и часто забивает в гостевых матчах. На данный момент серия длится уже 12 встреч. Возьмем исход «обе забьют» за 1.73.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.73.

Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Зенит
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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