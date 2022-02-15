На групповом этапе два форварда забили больше, чем все миланцы.

Главный клубный турнир возвращается после зимней паузы. В среду в Милане «Интер» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Просмотр этого матча станет еще увлекательнее с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда и где смотреть трансляцию матча «Интер» — «Ливерпуль»

«Интер» и «Ливерпуль» проведут матч в среду, 16 февраля, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало игры — в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет matchtv.ru.

«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 16 февраля

Сразу после жеребьевки фаворитом в этой паре считался «Ливерпуль», а перед игрой в Милане это ощущение только укрепилось. У красных серия из шести побед подряд во всех турнирах, а всего в девяти последних играх семь побед и две ничьих — в 2022 году команда Юргена Клоппа еще не проигрывала. Вернулись с Кубка Африки Садио Мане и Мохамед Салах — оба были в стартовом составе против «Бернли» в воскресенье. С точки зрения состава у «Ливерпуля» впервые за долгое время практически идеальная ситуация.

«Интер» переживает некоторый спад. Недавно черно-синие проиграли миланское дерби, а в выходные была ничья с «Наполи» — 1:1. Сам по себе результат вполне нормальный, тем более в гостях, но качество игры, особенно в первом тайме, было далеко не лучшим.

La Gazzetta dello Sport после этого матча привела такую статистику: в 11 играх против команд из топ-6 таблицы серии А «Интер» одержал всего две победы. Если добавить сюда два поражения от «Реала» на групповом этапе Лиги чемпионов, то напрашивается вывод, что черно-синие довольно слабо играют против топ-соперников.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает англичан фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 2.04, на «Интер» — 3.70, на ничью — 3.60.

«Ливерпуль» забивал не менее двух голов во всех шести матчах Лиги чемпионов в этом сезоне и не потерял ни одного очка в группе смерти с «Миланом», «Атлетико» и «Порту». Кроме того, красные обязательно забивали «Интеру» в предыдущих встречах в Лиге чемпионов.

Главные звезды красных Салах и Мане на групповом этапе забили девять голов в сумме. Весь «Интер» отличился восемь раз.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал голов «Ливерпуля» больше 1.5 с хорошим коэффициентом 1.84.

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