Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:30

«Интер» — «Ливерпуль»: чемпиону Италии нечем ответить на игру Салаха и Мане

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» 16 февраля
Отдел футбола «СЭ»
Мохамед Салах.
Фото Reuters
Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес.
Фото AFP
1/2
На групповом этапе два форварда забили больше, чем все миланцы.

Главный клубный турнир возвращается после зимней паузы. В среду в Милане «Интер» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Просмотр этого матча станет еще увлекательнее с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ливерпуль

Когда и где смотреть трансляцию матча «Интер» — «Ливерпуль»

«Интер» и «Ливерпуль» проведут матч в среду, 16 февраля, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало игры — в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет matchtv.ru.

Мохамед Салах. «Интер» — «Ливерпуль»: Салах и Мане накажут лучший клуб серии А

«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 16 февраля

Сразу после жеребьевки фаворитом в этой паре считался «Ливерпуль», а перед игрой в Милане это ощущение только укрепилось. У красных серия из шести побед подряд во всех турнирах, а всего в девяти последних играх семь побед и две ничьих — в 2022 году команда Юргена Клоппа еще не проигрывала. Вернулись с Кубка Африки Садио Мане и Мохамед Салах — оба были в стартовом составе против «Бернли» в воскресенье. С точки зрения состава у «Ливерпуля» впервые за долгое время практически идеальная ситуация.

«Интер» переживает некоторый спад. Недавно черно-синие проиграли миланское дерби, а в выходные была ничья с «Наполи» — 1:1. Сам по себе результат вполне нормальный, тем более в гостях, но качество игры, особенно в первом тайме, было далеко не лучшим.

La Gazzetta dello Sport после этого матча привела такую статистику: в 11 играх против команд из топ-6 таблицы серии А «Интер» одержал всего две победы. Если добавить сюда два поражения от «Реала» на групповом этапе Лиги чемпионов, то напрашивается вывод, что черно-синие довольно слабо играют против топ-соперников.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает англичан фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей 2.04, на «Интер» 3.70, на ничью — 3.60.

«Ливерпуль» забивал не менее двух голов во всех шести матчах Лиги чемпионов в этом сезоне и не потерял ни одного очка в группе смерти с «Миланом», «Атлетико» и «Порту». Кроме того, красные обязательно забивали «Интеру» в предыдущих встречах в Лиге чемпионов.

Главные звезды красных Салах и Мане на групповом этапе забили девять голов в сумме. Весь «Интер» отличился восемь раз.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал голов «Ливерпуля» больше 1.5 с хорошим коэффициентом 1.84.

Согласны с выбором или сделаете другую ставку? Переходите на БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Неймар может попасть в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Неймар — в заявке «ПСЖ» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
Лига чемпионов: ПСЖ — «Реал» и другие матчи 1/8 финала
Неймар мог оказаться в «Реале» еще в 14 лет. Помешали жадность отца и проблемы с адаптацией
Бекхэм о матче «ПСЖ» — «Реал»: «Буду праздновать каждый гол, кто бы ни забил»
Хакими рассказал, как изменился со времен ухода из «Реала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар мог оказаться в «Реале» еще в 14 лет. Помешали жадность отца и проблемы с адаптацией
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости