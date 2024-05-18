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«Я вижу Усика фаворитом в этом бою». Царукян — о поединке украинца с Фьюри

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Арман Царукян.
Фото Getty Images

В ночь с 18 на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится титульный бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Боец UFC, амбассадор букмекерской компании PARI Арман Царукян поделился своим прогнозом на главное событие года в мире бокса.

«Для меня фаворит Усик, потому что он намного подвижнее, быстрее, моложе. Я думаю, что у него мотивации больше. Александр побил уже многих мощных соперников, и Фьюри однозначно должен опасаться его», — заявил Царукян.

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По его мнению, Усик станет самым сложным соперником в карьере Тайсона Фьюри, поскольку Усик левша, не такой большой, как сам британец, и при этом обладает хорошим ударом.

«То есть я вижу Усика фаворитом в этом бою. Александру просто нужно держать свою дистанцию — и все, Тайсон не сможет по нему попасть. Нужно так же двигаться, как он умеет и делает это всегда в правильную сторону. Благодаря своему футворку Усик не позволит себя выбить», — считает Арман.

Царукян отметил, что перенос боя, который должен был состояться в феврале, больше на руку Фьюри, так как он подошел к нему в лучшей форме.

Тайсон Фьюри. Клиенты букмекера верят в победу Усика над Фьюри. Но самая крупная ставка в 600 000 рублей сделана на британца

Аналитики считают, что у соперников практически равные шансы на успех. Победа Александра Усика оценивается коэффициентом 1.96, а успех Тайсона Фьюри котируется за 1.98. Вероятности этих исходов составляют 50% и 49% соответственно. Ничья оценена коэффициентом 15.00 (1%).

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Тайсон Фьюри — Александр Усик: оба бойца еще не проигрывали в карьере

«Усик станет сложным соперником для Тайсона». Петр Ян дал прогноз на поединок украинца с Фьюри
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

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Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

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