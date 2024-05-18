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Тайсон Фьюри — Александр Усик: оба бойца еще не проигрывали в карьере

Прогноз на бой Тайсон Фьюри — Александр Усик 18 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Тайсон Фьюри и Александр Усик.
Фото Getty Images

18 мая тяжеловесы Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся за звание абсолютного чемпиона мира — до этого подобным званием владел только легендарный Леннокс Льюис. Ивент пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Kingdom Arena, бой начнется после 22.00 по московскому времени. В России легально не покажут поединок.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у бойцов примерно равные шансы на успех: победа украинца доступна с котировкой 1.80, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш спортсмена из Великобритании предложен с коэффициентом 1.98 (47%).

Вероятность увидеть полный бой оценена в 1.59, обратный вариант можно взять за 2.37.

Также вы можете угадать, каким способом кто-то из бойцов добьется победы:

• успех Фьюри по очкам — за 3.45, Усика — за 2.95;

• КО/ТКО от Тайсона — за 4.40, от Александра — за 4.30.

Тотал раундов больше 10.5 идет за 1.38, ТМ 10.5 — за 3.10.

Победа Цыганского короля в 7-9 раундах дана за 12.0, этот рынок на Усика предложен с такой же котировкой.

Тайсон Фьюри. Клиенты букмекера верят в победу Усика над Фьюри. Но самая крупная ставка в 600 000 рублей сделана на британца

Прогноз и ставка на бой Тайсон Фьюри — Александр Усик

Оба бойца имеют чистые рекорды, но Цыганский король при этом провел значительно больше поединков — 35 против 21. Также к предстоящему бой Фьюри явно подошел в хорошей форме — на взвешивании он оказался на 13 килограмм тяжелее оппонента и пообещал нокаутировать украинца. Учитывая, что самого великобританца практически невозможно выключить (вспомните, из какого нокдауна он встал против Деонтея Уайлдера), его шансы выглядят более предпочтительными. Тем более сам Тайсон отлично умеет вырубать — в четырех из предыдущих пяти матчей победил нокаутами.

Рекомендуемая ставка: победа Фьюри за 1.98.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
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