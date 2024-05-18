Безумие в «Барселоне»: кажется, Хави действительно хотят уволить. Матч против «Райо Вальекано» очень важен для тренера

Но «пчелы» не проигрывали каталонцам на протяжении пяти встреч.

«Барселона» в 37-м туре чемпионата Испании встретится с явным андердогом — «Райо Вальекано» располагается лишь на 15-й позиции. Игра пройдет 19 мая на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Райо Вальекано» 19 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, сине-гранатовые — огромные фавориты: их победа предложена с котировкой 1.27, что составляет приблизительно 77% вероятности. Выигрыш «пчел» доступен за солидные 10.5 (8%), даже ничья дана за гораздо меньшую котировку 5.90 (15%).

Каталонцы не могут обыграть «Райо Вальекано» уже на протяжении пяти матчей. Непоражение коллектива Иньиго Переса в предстоящем поединке можно взять за 3.75.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают однозначное преимущество «Барселоны»:

• 2:0 — за 7.00;

• 3:0 — за 8.00;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Вероятность того, что забьют обе команды, оценена в 1.92. Обратный вариант идет за чуть меньшие 1.88.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз и анализ матча ла лиги 19 мая 2024 года

Каталонцы оформили две сухие победы в двух предыдущих турах (по 2:0), благодаря чему вернулись на второе место и уже вряд ли покинут его — за два тура до финиша опережают «Жирону» на четыре балла. Несмотря на это, в целом сезон точно нельзя назвать успешным. Отставание от чемпионского «Реала» составляет жуткие 14 очков, из Лиги чемпионов «Барселона» вылетела еще в четвертьфинале (от «ПСЖ») и осталась без побед даже в Кубке и Суперкубке Испании.

Еще сильнее результатов сине-гранатовых пугает ситуация внутри клуба. Главный тренер Хави, которого сначала уговаривали не уходить по окончании сезона, превратился чуть ли не в изгоя. Кажется, президента «Барсы» Жоана Лапорту серьезно задели слова тренера о преимуществе «Реала» в финансовом плане и недовольство, что 19-летнему бразильцу Витору Роке не дали завершить сезон на родине и уже зимой привезли в Испанию. По информации AS, Лапорта уже приступил к поискам замены Эрнандесу.

Ситуация выглядит странной, учитывая всю хронологию событий вокруг главного тренера блауграны. Зимой Хави заявил об уходе по окончании сезона, далее не поддался на уговоры остаться, после вылета из ЛЧ неожиданно объявил, что продолжит работу, а теперь его хотят уволить. Кажется, в такой обстановке сложно ждать топ-результатов на поле.

«Райо Вальекано» идет 15-м и еще в теории может упасть в зону вылета — от 18-й строчки команду отделяет шесть очков. Конечно, такой сценарий выглядит крайне нереалистичным, тем более что результаты команды выглядят неплохо — в предыдущих восьми турах она потерпела лишь два поражения. При этом «пчелы» по-прежнему испытывают проблемы у чужих ворот: за 36 матчей лишь 29 раз поразили ворота соперников — хуже статистика лишь у «Кадиса» из зоны вылета (25).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Райо Вальекано»

У хозяев уже давно недоступны Алекс Бальде, Гави и Френки де Йонг — они больше не сыграют в этом сезоне. Недавно проблемы со здоровьем появились и у защитника Рональда Араухо.

У «Райо» нет травмированных, зато дисквалифицирован полузащитник Оскар Трехо — он получил прямую красную карточку в прошлом туре с «Гранадой».

«Барселона» — «Райо Вальекано»: статистика личных встреч

Каталонцы не могут обыграть «пчел» уже на протяжении пяти матчей: в них удалось зацепить лишь две ничьих, одна из которых прошла в первом круге (1:1) текущей кампании. Причем до этого «Барселона» не испытывала проблем против «Райо» — шла на серии из 14 побед.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Райо Вальекано»

Противостояние команд не отличается высокой результативностью: в предыдущих пяти поединках они лишь раз забили три гола на двоих, а в первом круге этого чемпионата показали спокойные 1:1. К тому же меньше «Райо Вальекано» в текущем сезоне ла лиги отличается только стоящий на вылет «Кадис». Пропускает команда Иньиго Переса тоже немного: в предыдущих восьми турах получала в среднем 0,75 мяча за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 2.10.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита