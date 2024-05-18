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Сегодня, 16:00

Клиенты букмекера верят в победу Усика над Фьюри. Но самая крупная ставка в 600 000 рублей сделана на британца

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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

В ночь на 19 мая состоится одно из главных событий в мире бокса в 2024 году — поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бойцы встретятся на площадке в Эр-Рияде, начало боя — в 00.05 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки на бой.

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Аналитики букмекерской компании считают, что у соперников практически равные шансы на успех. Победа Александра Усика оценивается коэффициентом 1.96, а успех Тайсона Фьюри котируется за 1.98. Вероятности этих исходов составляют 50% и 49% соответственно. Ничья оценена коэффициентом 15.0 (1%).

Большая часть клиентов БК верит в победу украинского боксера. 65% от общего объема принятых ставок на исход поединка приходится на Усика. На триумф британца сделано 33%, а на ничью — 2%.

Оба боксера славятся своей защитой и еще ни разу не бывали в нокауте, поэтому аналитики сомневаются в досрочном завершении их поединка. Если бой дойдет до решения судей, сыграет ставка за 1.45, нокаут в исполнении любого из бойцов котируется за 2.90.

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В ставках на тоталы рынок стартует с 4.5 раунда и коэффициента 1.01 на «больше». Если же бойцы проведут в ринге все 12 раундов, сыграет пари с коэффициентом 1.39.

Вероятность победы Тайсона Фьюри нокаутом оценена коэффициентом 4.70, а нокаут в исполнении Усика котируется за 5.50. С коэффициентом 11.0 можно поставить на то, что Цыганский Король нокаутирует украинца ударом по печени. Если же Александр сможет забить соперника до выброшенного полотенца, сыграет коэффициент 38.0.

Заключить пари на то, что британец победит техническим решением, можно за 75.0. Вероятность того, что Фьюри будет дисквалифицирован и это принесет Усику победу, оценивается коэффициентом 125.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов — 595 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу Фьюри по коэффициенту 2.17. Другой клиент поставил 449 000 рублей на триумф Усика по коэффициенту 1.88.

Предстоящий поединок призван определить единого чемпиона мира в супертяжелом весе. Александр Усик владеет титулами по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. На его счету 21 победа, 14 из которых он одержал нокаутом. Его соперник Тайсон Фьюри владеет поясом по версии WBC. Рекорд британца насчитывает 35 боев и 34 победы, 24 из которых — нокауты. Оба боксера не проиграли ни одного поединка.

Бокс
Прогнозы на спорт
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Букмекер оценил шансы «Зенита» сделать «золотой дубль» в сезоне-2023/24

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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