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Сегодня, 13:05

Игрок поставил 1 000 000 рублей на FaZe против Team Vitality в финале BLAST Premier: World Final-2023 по CS2

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ZywOo.
Фото Global Look Press

17 декабря определится чемпион BLAST Premier: World Final-2023 по Counter-Strike 2. В матче за титул сойдутся FaZe Clan и Team Vitality. Оба коллектива считались главными фаворитами еще до старта ивента. Команды оправдали свой статус — по ходу турнира они не проиграли ни одной серии, отдав на двоих всего одну карту оппонентам. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что у Team Vitality больше шансов заполучить кубок. Противостояние в формате best-of-3 стартует в 17.00 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом в финале Fall Final-2023, который состоялся в конце ноября. Тогда Vitality удалось прервать винстрик FaZe и выиграть матч со счетом 2:0. Сейчас на World Final-2023 сразу два игрока французского клуба лидируют в списке лучших участников турнира. Поставить на победу Vitality можно с котировкой 1.60. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу ZywOo и компании составляет 2.70. На тотал карт в серии больше 2.5 аналитики дают котировку 1.87.

FaZe не без проблем прошла в финал — в матче против MOUZ обе карты закончились в ожесточенной борьбе со счетом 13:11. Вероятность успеха ростера karrigan в решающем поединке оценивается котировкой 2.35. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.40.

Клиенты букмекера уверены в победе Vitality — около 65% от всего объема ставок на исход встречи приходятся на триумф французского ростера.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 000 000 рублей. Клиент БК поставил на победу FaZe по коэффициенту 2.28. Другой игрок заключил пари на Vitality с форой (-3.5) по коэффициенту 1.93 на сумму 500 000 рублей.

BLAST Premier: World Final-2023 проходит с 13 по 17 января в Абу-Даби на Etihad Arena. В рамках турнира участники разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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