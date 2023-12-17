Игрок поставил 1 000 000 рублей на FaZe против Team Vitality в финале BLAST Premier: World Final-2023 по CS2

17 декабря определится чемпион BLAST Premier: World Final-2023 по Counter-Strike 2. В матче за титул сойдутся FaZe Clan и Team Vitality. Оба коллектива считались главными фаворитами еще до старта ивента. Команды оправдали свой статус — по ходу турнира они не проиграли ни одной серии, отдав на двоих всего одну карту оппонентам. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что у Team Vitality больше шансов заполучить кубок. Противостояние в формате best-of-3 стартует в 17.00 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом в финале Fall Final-2023, который состоялся в конце ноября. Тогда Vitality удалось прервать винстрик FaZe и выиграть матч со счетом 2:0. Сейчас на World Final-2023 сразу два игрока французского клуба лидируют в списке лучших участников турнира. Поставить на победу Vitality можно с котировкой 1.60. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу ZywOo и компании составляет 2.70. На тотал карт в серии больше 2.5 аналитики дают котировку 1.87.

FaZe не без проблем прошла в финал — в матче против MOUZ обе карты закончились в ожесточенной борьбе со счетом 13:11. Вероятность успеха ростера karrigan в решающем поединке оценивается котировкой 2.35. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.40.

Клиенты букмекера уверены в победе Vitality — около 65% от всего объема ставок на исход встречи приходятся на триумф французского ростера.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 000 000 рублей. Клиент БК поставил на победу FaZe по коэффициенту 2.28. Другой игрок заключил пари на Vitality с форой (-3.5) по коэффициенту 1.93 на сумму 500 000 рублей.

BLAST Premier: World Final-2023 проходит с 13 по 17 января в Абу-Даби на Etihad Arena. В рамках турнира участники разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.