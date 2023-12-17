Игрок поставил 1 000 000 рублей на FaZe против Team Vitality в финале BLAST Premier: World Final-2023 по CS2
17 декабря определится чемпион BLAST Premier: World Final-2023 по Counter-Strike 2. В матче за титул сойдутся FaZe Clan и Team Vitality. Оба коллектива считались главными фаворитами еще до старта ивента. Команды оправдали свой статус — по ходу турнира они не проиграли ни одной серии, отдав на двоих всего одну карту оппонентам. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что у Team Vitality больше шансов заполучить кубок. Противостояние в формате best-of-3 стартует в 17.00 по московскому времени.
Команды уже встречались друг с другом в финале Fall Final-2023, который состоялся в конце ноября. Тогда Vitality удалось прервать винстрик FaZe и выиграть матч со счетом 2:0. Сейчас на World Final-2023 сразу два игрока французского клуба лидируют в списке лучших участников турнира. Поставить на победу Vitality можно с котировкой 1.60. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу ZywOo и компании составляет 2.70. На тотал карт в серии больше 2.5 аналитики дают котировку 1.87.
FaZe не без проблем прошла в финал — в матче против MOUZ обе карты закончились в ожесточенной борьбе со счетом 13:11. Вероятность успеха ростера karrigan в решающем поединке оценивается котировкой 2.35. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.40.
Клиенты букмекера уверены в победе Vitality — около 65% от всего объема ставок на исход встречи приходятся на триумф французского ростера.
Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 000 000 рублей. Клиент БК поставил на победу FaZe по коэффициенту 2.28. Другой игрок заключил пари на Vitality с форой (-3.5) по коэффициенту 1.93 на сумму 500 000 рублей.
BLAST Premier: World Final-2023 проходит с 13 по 17 января в Абу-Даби на Etihad Arena. В рамках турнира участники разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5