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Сегодня, 09:15

Уверенная победа Махачева над Оливейрой принесла игроку букмекера выигрыш в 1 125 000 рублей

Читать «СЭ» в
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images

Российский боец Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в поединке за вакантный пояс UFC в легком весе и стал новым чемпионом организации. Схватка завершилась во втором раунде: сначала Ислам ударом в противоход отправил соперника в нокдаун, а через несколько мгновений провел удушающий прием. В результате Махачев завладел поясом, который прежде принадлежал Хабибу Нурмагомедову.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ поверил в успех спортсмена из России и поставил на его победу 750 000 рублей под коэффициент 1.50. В результате его выигрыш составил 1 125 000 рублей.

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После триумфа в бою с Оливейрой на счету Махачева стало 11 побед подряд в UFC — он не проигрывает в организации с октября 2015 года. Возможным следующим противником Ислама станет чемпион в полулегком весе из Австралии Алекс Волкановски — именно его Махачев вызвал на бой прямо в октагоне.

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Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить третью шайбу в сезоне в матче «Кингз»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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