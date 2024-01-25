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Холанн лечит трещину в ноге, а Сон уехал на Кубок Азии. Как «Сити» и «Тоттенхэм» справятся без лидеров в Кубке Англии?

Прогноз и ставка на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Деян Кулушевски и Джек Грилиш («Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
«Горожане» проиграли «шпорам» в пяти выездных встречах подряд.

26 января «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют в 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» начнется по свистку арбитра Пола Тирни в 23.00 по московскому времени. Легально турнир в России не показывают.

Англия. Кубок. 1/16 финала
26 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» февраля 2023 года

Аналитики видят фаворитом «горожан»: на победу гостей в основное время предложена котировка 1.64 — это примерно 59% вероятности. Успех «шпор» идет за 4.75 (20%), а ничья по итогам 90 минут — за 4.35 (21%).

«Тоттенхэм» обыграл «Сити» в пяти домашних встречах подряд. На то, что лондонцы и в этот раз не уступят, можно поставить за 2.30.

Проход небесно-голубых в 1/8 финала оценен в 1.21, котировка на хозяев намного крупнее — 4.41.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.48, ТМ 2.5 оценен в 2.55. На голы, забитые обеими командами, дан коэффициент 1.55, обратный рынок доступен за 2.42.

Самый вероятный итог — победа «Сити» 2:1. На этот результат предложена котировка 7.31.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2024 года

В ноябре «шпоры» выдали безвыигрышную серию во всех турнирах из четырех поражений и ничьей, но после этого за семь встреч победили пять раз и уступили лишь однажды. Кстати, «горожане» были единственной командой, против которой «Тоттенхэм» устоял в ноябре (3:3).

В результате парни Энджа Постекоглу идут на привычном для себя пятом месте. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — восемь баллов. Вторую строчку по очкам делят «Сити», «Арсенал» и «Астон Вилла» — от них «шпор» отделяет три очка.

В предыдущем раунде Кубка Англии парни Постекоглу обыграли «Бернли» (1:0). А из Кубка лиги вылетели, проиграв «Фулхэму» в серии пенальти (1:1, 3-5).

«Тоттенхэм» — самая пропускающая команда в топ-5 (31). Зато Сон и компания идут третьими в АПЛ по забитым мячам (44). Сам кореец — лучший бомбардир «Тоттенхэма». Он отличился 12 раз и отдал пять результативных пасов. Но помочь партнерам в игре с «Сити» Сон не сможет, потому что уехал в сборную Южной Кореи на Кубок Азии.

Кроме него из-за участия в Кубке Африки недоступны малиец Ив Биссума и сенегалец Пап Матар Сарр. Из-за травм Постекоглу лишился также Джеймса Мэддисона, Джованни ло Чельсо, Бена Дэвиса и Райана Сессеньона.

За последние 10 столкновений с «горожанами» лондонцы не уступили в семи встречах, в пяти из которых выиграли. У команды Пепа Гвардиолы всего три победы. К тому же «Тоттенхэм» был сильнее в пяти домашних поединках подряд.

«Манчестер Сити» показывает великолепную игру в этом сезоне. Манкунианцы не знают поражений в девяти матчах, в восьми из которых они добились успеха. В сезоне-2023/24 у небесно-голубых накопилось лишь четыре поражения во всех турнирах — все случились еще в прошлом году.

В чемпионате Англии «горожане» идут на второй строчке, отставая от «Ливерпуля» на пять баллов, но у Гвардиолы есть игра в запасе. Его подопечные забили больше всех в АПЛ — 48 мячей. По пропущенным голам «Сити» (23) уступает «Ливерпулю» (18) и «Арсеналу» (20).

В прошлом раунде Кубка Англии манкунианцы разбили «Хаддерсфилд» (5:0). А из Кубка лиги вылетели, проиграв «Ньюкаслу» (0:1). Зато в Лиге чемпионов у парней Пепа все супер: шесть побед из шести против «Црвены Звезды», «Лейпцига» и «Янг Бойз» — и первое место в квартете. В каждом матче на групповом этапе «горожане» забили ровно по три раза.

Главный снайпер «Ман Сити» — Эрлин Холанн. У норвежца 14 голов и четыре ассиста. Но форвард не поможет в игре против «Тоттенхэма» — получил травму еще в декабре и вернется лишь в начале февраля. Кроме того, Гвардиоле недоступны Мануэль Аканджи и Эдерсон.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Шпоры» набрали отличный ход, особенно дома. Кроме того, они много забивают — не ушли без гола в 36 играх подряд во всех турнирах. В последних пяти лондонцы отличились минимум по два раза. Но и пропускают парни Постекоглу стабильно: в четырех из пяти недавних встреч зафиксирован обмен мячами.

«Тоттенхэм» — неудобный соперник для парней Гвардиолы: проиграли в пяти выездах в Лондон кряду. Кроме того, «горожанам» не помогут лидеры — Холанн и вратарь Эдерсон. Но и хозяева остались без Сона из-за Кубка Азии. Да и «Манчестер Сити» набрал великолепную форму — забил в девяти матчах подряд, а за шесть прошлых поединков лишь однажды отличился меньше трех раз. Так что команды явно найдут чем огорчить друг друга.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.55.

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ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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