Холанн лечит трещину в ноге, а Сон уехал на Кубок Азии. Как «Сити» и «Тоттенхэм» справятся без лидеров в Кубке Англии?
26 января «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют в 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» начнется по свистку арбитра Пола Тирни в 23.00 по московскому времени. Легально турнир в России не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» февраля 2023 года
Аналитики видят фаворитом «горожан»: на победу гостей в основное время предложена котировка 1.64 — это примерно 59% вероятности. Успех «шпор» идет за 4.75 (20%), а ничья по итогам 90 минут — за 4.35 (21%).
«Тоттенхэм» обыграл «Сити» в пяти домашних встречах подряд. На то, что лондонцы и в этот раз не уступят, можно поставить за 2.30.
Проход небесно-голубых в 1/8 финала оценен в 1.21, котировка на хозяев намного крупнее — 4.41.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.48, ТМ 2.5 оценен в 2.55. На голы, забитые обеими командами, дан коэффициент 1.55, обратный рынок доступен за 2.42.
Самый вероятный итог — победа «Сити» 2:1. На этот результат предложена котировка 7.31.
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2024 года
В ноябре «шпоры» выдали безвыигрышную серию во всех турнирах из четырех поражений и ничьей, но после этого за семь встреч победили пять раз и уступили лишь однажды. Кстати, «горожане» были единственной командой, против которой «Тоттенхэм» устоял в ноябре (3:3).
В результате парни Энджа Постекоглу идут на привычном для себя пятом месте. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — восемь баллов. Вторую строчку по очкам делят «Сити», «Арсенал» и «Астон Вилла» — от них «шпор» отделяет три очка.
В предыдущем раунде Кубка Англии парни Постекоглу обыграли «Бернли» (1:0). А из Кубка лиги вылетели, проиграв «Фулхэму» в серии пенальти (1:1, 3-5).
«Тоттенхэм» — самая пропускающая команда в топ-5 (31). Зато Сон и компания идут третьими в АПЛ по забитым мячам (44). Сам кореец — лучший бомбардир «Тоттенхэма». Он отличился 12 раз и отдал пять результативных пасов. Но помочь партнерам в игре с «Сити» Сон не сможет, потому что уехал в сборную Южной Кореи на Кубок Азии.
Кроме него из-за участия в Кубке Африки недоступны малиец Ив Биссума и сенегалец Пап Матар Сарр. Из-за травм Постекоглу лишился также Джеймса Мэддисона, Джованни ло Чельсо, Бена Дэвиса и Райана Сессеньона.
За последние 10 столкновений с «горожанами» лондонцы не уступили в семи встречах, в пяти из которых выиграли. У команды Пепа Гвардиолы всего три победы. К тому же «Тоттенхэм» был сильнее в пяти домашних поединках подряд.
«Манчестер Сити» показывает великолепную игру в этом сезоне. Манкунианцы не знают поражений в девяти матчах, в восьми из которых они добились успеха. В сезоне-2023/24 у небесно-голубых накопилось лишь четыре поражения во всех турнирах — все случились еще в прошлом году.
В чемпионате Англии «горожане» идут на второй строчке, отставая от «Ливерпуля» на пять баллов, но у Гвардиолы есть игра в запасе. Его подопечные забили больше всех в АПЛ — 48 мячей. По пропущенным голам «Сити» (23) уступает «Ливерпулю» (18) и «Арсеналу» (20).
В прошлом раунде Кубка Англии манкунианцы разбили «Хаддерсфилд» (5:0). А из Кубка лиги вылетели, проиграв «Ньюкаслу» (0:1). Зато в Лиге чемпионов у парней Пепа все супер: шесть побед из шести против «Црвены Звезды», «Лейпцига» и «Янг Бойз» — и первое место в квартете. В каждом матче на групповом этапе «горожане» забили ровно по три раза.
Главный снайпер «Ман Сити» — Эрлин Холанн. У норвежца 14 голов и четыре ассиста. Но форвард не поможет в игре против «Тоттенхэма» — получил травму еще в декабре и вернется лишь в начале февраля. Кроме того, Гвардиоле недоступны Мануэль Аканджи и Эдерсон.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Шпоры» набрали отличный ход, особенно дома. Кроме того, они много забивают — не ушли без гола в 36 играх подряд во всех турнирах. В последних пяти лондонцы отличились минимум по два раза. Но и пропускают парни Постекоглу стабильно: в четырех из пяти недавних встреч зафиксирован обмен мячами.
«Тоттенхэм» — неудобный соперник для парней Гвардиолы: проиграли в пяти выездах в Лондон кряду. Кроме того, «горожанам» не помогут лидеры — Холанн и вратарь Эдерсон. Но и хозяева остались без Сона из-за Кубка Азии. Да и «Манчестер Сити» набрал великолепную форму — забил в девяти матчах подряд, а за шесть прошлых поединков лишь однажды отличился меньше трех раз. Так что команды явно найдут чем огорчить друг друга.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.55.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5