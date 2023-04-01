ЦСКА четырежды оседлал удачу в плей-офф. Но СКА не простит команде Федорова слабости

У питерцев было время, чтобы изучить соперника.

2 апреля в Санкт-Петербурге стартует самое ожидаемое противостояние российского хоккея — СКА в ? финала плей-офф КХЛ сойдется с ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 2 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают СКА фаворитом первого матча. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (22%), успех ЦСКА — за довольно большие 3.45 (28%).

В этом сезоне команды сыграли друг с другом шесть раз и добыли по три победы, причем ЦСКА четырежды не уступил по итогам трех периодов. Вариант Х2 оценен в 1.77.

В шести из восьми предыдущих очных встреч соперники оформили на двоих меньше пяти шайб. ТМ 4.5 в ближайшей игре идет за 2.04, ТБ 4.5 — за 1.77.

СКА забросил больше двух шайб в восьми из 10 матчей плей-офф. На то, что хозяева оформят в предстоящей встрече хотя бы три гола, котировка — 1.83. А на ИТМ1 (2.5) — 1.97.

Победа питерцев в предстоящей игре с учетом овертайма доступна за 1.58, успех москвичей — за 2.37.

На проход СКА в финал Кубка Гагарина коэффициент еще ниже — 1.53. На ЦСКА — 2.50.

СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 2 апреля 2023 года

«СКА — хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими, которые выполняют большой объем работы, — похвалил будущего соперника Сергей Федоров. — Регулярка не совсем в наших умах, потому что обе команды сыграли по два раунда, а в финале конференции все начнется под другим градусом: более быстрый, интенсивный хоккей. Хоккеисты и тренеры понимают, к чему готовиться».

Главный тренер ЦСКА не просто так пытается разграничить регулярный сезон и плей-офф. Возможно, победами в конце прошлого розыгрыша и на старте этого московские армейцы исчерпали лимит удачи (выиграли четыре семиматчевые серии подряд), и поэтому должны забыть о предыдущих скользких успехах — СКА, в отличие от «Северстали» и «Локомотива», вряд ли простит слабости и мелкие огрехи. О крупных и говорить не приходится.

Команда Романа Ротенберга тоже не без проблем проскочила оба предыдущих раунда, но все-таки ни разу не срывалась одной ногой с обрыва. Питерцы позволили себе позаигрывать с минским «Динамо» (потерпели аж два поражения, хотя до этого били соперника 15 раз подряд), а затем пару раз дали ложную надежду «Торпедо»: довели до овертайма в первом матче, пропустили четыре шайбы во втором и уступали 1:3 в четвертом. При этом было ощущение, что у команды есть запас горючего.

ЦСКА же до сих пор явно не хватало стабильности. Как иначе объяснить победу 9:3 над «Северсталью», а через четыре дня поражение 0:3. Или почти полное отключение атаки в пятом и шестом матчах с «Локо», а в решающий момент — 5:0.

Такими же качельными были последние матчи армейцев между собой: в регулярном сезоне они выиграли по три матча, а в финале «Запада» в прошлом году разыграли семиматчевую драму с камбэком столичного коллектива. За счет того успеха ЦСКА немного лидирует перед соперником — 7:6 в последних 13 играх. При этом матчей, которые бы завершились за явным преимуществом одной из команд, почти не было. А значит, нас наверняка ждет еще один плотный хоккейный сеанс.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

Если рассмотреть тот же отрезок в 13 игр, то из них только в пяти соперники преодолели отсечку в пять заброшенных шайб. Однако они многократно были близки к цели — меньше четырех голов было забито всего три раза.

У ЦСКА сейчас не все в порядке с обороной: команда Федорова пропустила минимум две шайбы во всех семи играх с «Северсталью» и слишком много позволяла у своих ворот «Локомотиву». Но и СКА не был безгрешен — четыре пропущенных от «Торпедо» на ровном месте не рождаются.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.77.