ЦСКА четырежды оседлал удачу в плей-офф. Но СКА не простит команде Федорова слабости
2 апреля в Санкт-Петербурге стартует самое ожидаемое противостояние российского хоккея — СКА в ? финала плей-офф КХЛ сойдется с ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 2 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают СКА фаворитом первого матча. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (22%), успех ЦСКА — за довольно большие 3.45 (28%).
В этом сезоне команды сыграли друг с другом шесть раз и добыли по три победы, причем ЦСКА четырежды не уступил по итогам трех периодов. Вариант Х2 оценен в 1.77.
В шести из восьми предыдущих очных встреч соперники оформили на двоих меньше пяти шайб. ТМ 4.5 в ближайшей игре идет за 2.04, ТБ 4.5 — за 1.77.
СКА забросил больше двух шайб в восьми из 10 матчей плей-офф. На то, что хозяева оформят в предстоящей встрече хотя бы три гола, котировка — 1.83. А на ИТМ1 (2.5) — 1.97.
Победа питерцев в предстоящей игре с учетом овертайма доступна за 1.58, успех москвичей — за 2.37.
На проход СКА в финал Кубка Гагарина коэффициент еще ниже — 1.53. На ЦСКА — 2.50.
СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 2 апреля 2023 года
«СКА — хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими, которые выполняют большой объем работы, — похвалил будущего соперника Сергей Федоров. — Регулярка не совсем в наших умах, потому что обе команды сыграли по два раунда, а в финале конференции все начнется под другим градусом: более быстрый, интенсивный хоккей. Хоккеисты и тренеры понимают, к чему готовиться».
Главный тренер ЦСКА не просто так пытается разграничить регулярный сезон и плей-офф. Возможно, победами в конце прошлого розыгрыша и на старте этого московские армейцы исчерпали лимит удачи (выиграли четыре семиматчевые серии подряд), и поэтому должны забыть о предыдущих скользких успехах — СКА, в отличие от «Северстали» и «Локомотива», вряд ли простит слабости и мелкие огрехи. О крупных и говорить не приходится.
Команда Романа Ротенберга тоже не без проблем проскочила оба предыдущих раунда, но все-таки ни разу не срывалась одной ногой с обрыва. Питерцы позволили себе позаигрывать с минским «Динамо» (потерпели аж два поражения, хотя до этого били соперника 15 раз подряд), а затем пару раз дали ложную надежду «Торпедо»: довели до овертайма в первом матче, пропустили четыре шайбы во втором и уступали 1:3 в четвертом. При этом было ощущение, что у команды есть запас горючего.
ЦСКА же до сих пор явно не хватало стабильности. Как иначе объяснить победу 9:3 над «Северсталью», а через четыре дня поражение 0:3. Или почти полное отключение атаки в пятом и шестом матчах с «Локо», а в решающий момент — 5:0.
Такими же качельными были последние матчи армейцев между собой: в регулярном сезоне они выиграли по три матча, а в финале «Запада» в прошлом году разыграли семиматчевую драму с камбэком столичного коллектива. За счет того успеха ЦСКА немного лидирует перед соперником — 7:6 в последних 13 играх. При этом матчей, которые бы завершились за явным преимуществом одной из команд, почти не было. А значит, нас наверняка ждет еще один плотный хоккейный сеанс.
Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА
Если рассмотреть тот же отрезок в 13 игр, то из них только в пяти соперники преодолели отсечку в пять заброшенных шайб. Однако они многократно были близки к цели — меньше четырех голов было забито всего три раза.
У ЦСКА сейчас не все в порядке с обороной: команда Федорова пропустила минимум две шайбы во всех семи играх с «Северсталью» и слишком много позволяла у своих ворот «Локомотиву». Но и СКА не был безгрешен — четыре пропущенных от «Торпедо» на ровном месте не рождаются.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4