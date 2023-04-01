«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: Ройсу и Алле по силам испортить Тухелю дебют в Мюнхене
1 апреля в чемпионате Германии все внимание будет приковано к матчу главных команд страны — «Бавария» на «Альянц Арене» сойдется с дортмундской «Боруссией». Встреча лидеров бундеслиги состоится в рамках 26-го тура и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 19.25 мск. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Марко Фрицем.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «Боруссии» очень мало шансов набрать очки в Мюнхене. На победу «шмелей» выставлен коэффициент 5.78, вероятность такого исхода — примерно 14%. Успех «Баварии» выставлен за 1.49 (67%), ничья — за 5.18 (19%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет беттору 5780 рублей, а его чистая прибыль составит 4780 рублей.
Считаете, что «Боруссия» все же окажет достойное сопротивление действующему чемпиону? Условие «гости не проиграют» предложено за 2.72.
Если не хотите рисковать, подстрахуйте дортмундцев с помощью форы (+1.5) мяча за 1.74. Правда, в последних семи домашних встречах на «Альянц Арене» в рамках чемпионата «Бавария» неизменно выигрывала у «шмелей» с разницей в два и более гола. Ф1(-1.5) оценена в 2.18.
Команды приучили болельщиков к повышенной результативности — в предыдущих семи матчах они забивали суммарно не меньше четырех мячей. Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.95.
Очень высока вероятность обмена результативными ударами: условие «обе забьют» оценено коэффициентом 1.50, «обе забьют — нет» — 2.60.
В двух из трех предыдущих встреч между этими командами случились либо пенальти, либо удаление: 11-метровый оценен в 2.71, красная карточка — в 4.77.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
В «Баварии» во время международной паузы провели очень неожиданную рокировку — скинули с тренерского мостика Юлиана Нагельсманна и назначили на его место Томаса Тухеля. Таким образом, 49-летний немец начнет работу с новым клубом матчем против бывшей команды — с 2015-го по 2017-й Тухель возглавлял «Боруссию».
С одной стороны, от Томаса будут ждать сиюминутного результата, но с другой стороны, он вернулся в чемпионат после нескольких лет в «ПСЖ» и «Челси», да еще и во время перерыва на матчи сборных — как следует познакомиться со всеми футболистами у него не было возможности. И тем более перенастроить их под свои мысли и тактику. Поэтому «Бавария» в ближайшей встрече вполне может показать слегка экспериментальный футбол. Причем делать это придется без одного из ключевых игроков — Джамал Мусиала не сыграет из-за повреждения бедра.
В «Боруссии» значительно больше травмированных, но нельзя сказать, что Адейеми или Шлоттербека некем заменить. Даже без Менье дортмундцы вполне научились играть и добиваться результата. При этом нагрузка в предстоящем матче ляжет именно на оборону, но вряд ли «Бавария», если и справится с соперником, сделает это крупно. В последнее время у мюнхенцев хватало неудач и со значительно более слабыми командами.
Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» с форой (+1.5) за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4