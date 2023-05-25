Александр Зверев — Ву Ибин: прогноз на матч ATP Женева 25 мая 2023 года
25 мая в четвертьфинале турнира в Женеве сойдутся экс вторая ракетка мира немец Александр Зверев и китаец Ву Ибин. Встреча начнется не ранее 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Ранее теннисисты друг с другом не играли.
Аналитики букмекерских компаний сошлись во мнении, что Зверев — фаворит предстоящей игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, что приблизительно 83% вероятности исхода. А вот успех Ву идет за 4.45 (17%).
Ставка в 1000 рублей на китайского спортсмена, если он сенсационно прорвется в полуфинал, принесет 4450 рублей.
Счет 2:0 по сетам в пользу Зверева предложено оформить за 1.66, а победу Ибина хотя бы в одной партии — за 2.14.
Последний матч против теннисиста из Азии завершился для Зверева катастрофой — в Майами он уступил Таро Даниэлю 0:6, 4:6. На то, что Ву хотя бы выдержит фору (+4.5) гейма, котировка — 1.76. При этом успех Александра с гандикапом (-4.5) оценен в 2.03.
Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.75, ТМ 20.5 — за 2.04. В мае Ибин провел на грунте четыре матча — во всех сыграл «верх».
Тай-брейк в одной из партий можно взять за 2.89, его отсутствие — за 1.37.
Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Ву Ибин
Зверев в этом сезоне не блещет на грунте: из 11 матчей победил только в семи и лишь в Женеве добрался до четвертьфинала. Но это была легкая задача — нужно было выиграть всего один матч у непрофильного Кристофера Юбэнкса.
Немец и сам недоволен результатами — после поражения в Риме рассказал, что не играет на уровне топов. Вероятно, на песке ему мешают воспоминания о страшной травме, полученной на «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне. Из-за этого он где-то отказывается от классического грунтового скольжения и меньше рискует, чтобы не поймать рецидив.
Впрочем, если посмотреть на показатели Александра, окажется, что проигрывает он в основном большим игрокам — за последние два месяца дважды Медведеву и один раз Алькарасу (особняком выглядит только поражение от О'Коннелла). Остальных он побеждает. Не всегда разгромно, но достаточно уверенно.
Ву — совсем не грозный оппонент на грунте, и у Александра есть все шансы дойти по предельной для себя стадии на этом покрытии в текущем сезоне. Причем не затратив много сил.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой (-4.5) гейма за 2.03.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9