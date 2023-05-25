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Александр Зверев — Ву Ибин: прогноз на матч ATP Женева 25 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Женева Александр Зверев — Ву Ибин 25 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press
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25 мая в четвертьфинале турнира в Женеве сойдутся экс вторая ракетка мира немец Александр Зверев и китаец Ву Ибин. Встреча начнется не ранее 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерских компаний сошлись во мнении, что Зверев — фаворит предстоящей игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, что приблизительно 83% вероятности исхода. А вот успех Ву идет за 4.45 (17%).

Ставка в 1000 рублей на китайского спортсмена, если он сенсационно прорвется в полуфинал, принесет 4450 рублей.

Счет 2:0 по сетам в пользу Зверева предложено оформить за 1.66, а победу Ибина хотя бы в одной партии — за 2.14.

Последний матч против теннисиста из Азии завершился для Зверева катастрофой — в Майами он уступил Таро Даниэлю 0:6, 4:6. На то, что Ву хотя бы выдержит фору (+4.5) гейма, котировка — 1.76. При этом успех Александра с гандикапом (-4.5) оценен в 2.03.

Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.75, ТМ 20.5 — за 2.04. В мае Ибин провел на грунте четыре матча — во всех сыграл «верх».

Тай-брейк в одной из партий можно взять за 2.89, его отсутствие — за 1.37.

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Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Ву Ибин

Зверев в этом сезоне не блещет на грунте: из 11 матчей победил только в семи и лишь в Женеве добрался до четвертьфинала. Но это была легкая задача — нужно было выиграть всего один матч у непрофильного Кристофера Юбэнкса.

Немец и сам недоволен результатами — после поражения в Риме рассказал, что не играет на уровне топов. Вероятно, на песке ему мешают воспоминания о страшной травме, полученной на «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне. Из-за этого он где-то отказывается от классического грунтового скольжения и меньше рискует, чтобы не поймать рецидив.

Впрочем, если посмотреть на показатели Александра, окажется, что проигрывает он в основном большим игрокам — за последние два месяца дважды Медведеву и один раз Алькарасу (особняком выглядит только поражение от О'Коннелла). Остальных он побеждает. Не всегда разгромно, но достаточно уверенно.

Ву — совсем не грозный оппонент на грунте, и у Александра есть все шансы дойти по предельной для себя стадии на этом покрытии в текущем сезоне. Причем не затратив много сил.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой (-4.5) гейма за 2.03.

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 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
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5
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