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Финляндия обыграет Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею. Как распределились ставки на матч в БК PARI

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Сборная Финляндии.
Фото Global Look Press

В четверг, 25 мая, сборная Канады встретится с командой Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2023 по хоккею. Матч двух топовых сборных пройдет на «Нокиа Арене» в финском городе Тампере и начнется в 20.20 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты.

По оценкам аналитиков, шансы команд на итоговую победу сопоставимы: ставки на финнов принимаются за 1.75, что соответствует 54% вероятности. Победа канадцев идет за коэффициент 2.08 (около 46%). Если финская сборная выиграет в основное время, сыграет ставка за 2.30 (42% вероятности). Заключить пари на победу «Кленовых листьев» можно за 2.85 (34%). Ничья котируется за 4.10 (24%).

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Клиенты PARI уверены в победе хозяев турнира: примерно 85% от всего объема ставок на исход встречи с учетом овертаймов и серии буллитов приходится на Финляндию. Но если говорить о распределении ставок на результат встречи в основное время, то здесь бетторы разошлись во мнении: на финнов сделано чуть более 45%, на канадцев — почти 45%, и около 10% приходится на ничейный исход.

Букмекеры считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 4.5 принимаются за 1.77. Поставить на то, что Финляндия откроет счет и победит, можно за 2.85. Если второй гол в матче забьет Канада, сыграет ставка за 2.00. Заключить пари на то, что канадцы будут проигрывать по ходу матча и не уступят, можно за 3.25. Ставки на то, что «Львы» выиграют хотя бы два периода, принимаются за 3.15.

Канада заняла второе место в группе B. Команда Андре Туриньи обыграла Латвию (6:0), Словению (5:2), Словакию (2:1 по буллитам), Казахстан (5:1) и Чехию (3:1). Уступили «Кленовые листья» Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 по буллитам).

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Действующие чемпионы мира расположились на третьем месте в группе A. Финны стартовали с поражений от США (1:4) и Швеции (1:2). Зато после этого подопечные Юкки Ялонена выдали мощную серию из пяти побед подряд, обыграв Германию (4:3), Францию (5:3), Венгрию (7:1), Австрию (3:1) и Данию (7:1).

Швеция — Латвия, 25 мая

В параллельном матче Швеция — Латвия букмекеры отдают существенное предпочтение шведам: ставки на итоговую победу «Тре крунур» принимаются за 1.22 (78% вероятности) против коэффициента 4.30 (около 22%) на победу латышей.

Клиенты PARI уверены в победе шведской команды: 99,5% от всего объема ставок на исход встречи с учетом овертайма и серии буллитов приходится на эту сборную.

О ставках клиентов

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящие матчи — 575 000 рублей на победу шведов над латвийцами по коэффициенту 1.40. Этот исход добавлен в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.10. Другой игрок поставил 500 000 рублей, собрав экспресс из четырех хоккейных событий с общим коэффициентом 2.51, в который включены пари на то, что финны не проиграют в основное время, а также на проход Швеции.

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Сборная Канады по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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