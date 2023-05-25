Финляндия обыграет Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею. Как распределились ставки на матч в БК PARI
В четверг, 25 мая, сборная Канады встретится с командой Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2023 по хоккею. Матч двух топовых сборных пройдет на «Нокиа Арене» в финском городе Тампере и начнется в 20.20 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты.
По оценкам аналитиков, шансы команд на итоговую победу сопоставимы: ставки на финнов принимаются за 1.75, что соответствует 54% вероятности. Победа канадцев идет за коэффициент 2.08 (около 46%). Если финская сборная выиграет в основное время, сыграет ставка за 2.30 (42% вероятности). Заключить пари на победу «Кленовых листьев» можно за 2.85 (34%). Ничья котируется за 4.10 (24%).
Клиенты PARI уверены в победе хозяев турнира: примерно 85% от всего объема ставок на исход встречи с учетом овертаймов и серии буллитов приходится на Финляндию. Но если говорить о распределении ставок на результат встречи в основное время, то здесь бетторы разошлись во мнении: на финнов сделано чуть более 45%, на канадцев — почти 45%, и около 10% приходится на ничейный исход.
Букмекеры считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 4.5 принимаются за 1.77. Поставить на то, что Финляндия откроет счет и победит, можно за 2.85. Если второй гол в матче забьет Канада, сыграет ставка за 2.00. Заключить пари на то, что канадцы будут проигрывать по ходу матча и не уступят, можно за 3.25. Ставки на то, что «Львы» выиграют хотя бы два периода, принимаются за 3.15.
Канада заняла второе место в группе B. Команда Андре Туриньи обыграла Латвию (6:0), Словению (5:2), Словакию (2:1 по буллитам), Казахстан (5:1) и Чехию (3:1). Уступили «Кленовые листья» Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 по буллитам).
Действующие чемпионы мира расположились на третьем месте в группе A. Финны стартовали с поражений от США (1:4) и Швеции (1:2). Зато после этого подопечные Юкки Ялонена выдали мощную серию из пяти побед подряд, обыграв Германию (4:3), Францию (5:3), Венгрию (7:1), Австрию (3:1) и Данию (7:1).
Швеция — Латвия, 25 мая
В параллельном матче Швеция — Латвия букмекеры отдают существенное предпочтение шведам: ставки на итоговую победу «Тре крунур» принимаются за 1.22 (78% вероятности) против коэффициента 4.30 (около 22%) на победу латышей.
Клиенты PARI уверены в победе шведской команды: 99,5% от всего объема ставок на исход встречи с учетом овертайма и серии буллитов приходится на эту сборную.
О ставках клиентов
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящие матчи — 575 000 рублей на победу шведов над латвийцами по коэффициенту 1.40. Этот исход добавлен в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.10. Другой игрок поставил 500 000 рублей, собрав экспресс из четырех хоккейных событий с общим коэффициентом 2.51, в который включены пари на то, что финны не проиграют в основное время, а также на проход Швеции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9