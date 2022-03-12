«Спартак» — «Краснодар»: Николсон и Промес устроят голевое шоу с обрусевшими соперниками
В воскресенье в одном из центральных матчей 21-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Поставить на этот матч вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда сыграют и где смотреть «Спартак» — «Краснодар»?
Игра «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 18.30.
«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 13 марта
Перед рестартом чемпионата России календарь «Спартака» в первый месяц после возобновления турнира казался невероятно сложным. ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», да и выезд в Нижний Новгород — это не легкая прогулка. Но последние события изменили расклад сил.
Игры с ЦСКА и «Динамо» действительно получились такими, как и ожидалось, — сложными и напряженными. А вот дальше все может быть иначе. «Краснодар» покинули все легионеры, за исключением Гжегожа Крыховяка, который, правда, не играл с «Уралом» из-за травмы. Плюс уехал главный тренер Даниэль Фарке с помощниками — немец так и не провел ни одного официального матча.
«Быки», которых теперь возглавляет Александр Сторожук, полностью обрусели. Стали ли они слабее? Матч с «Уралом» — первый в новом формате — «Краснодар» выиграл. Но более четкий ответ на этот вопрос даст, конечно, встреча со «Спартаком», который пока не понес кадровых потерь.
Красно-белым же нужно не отпускать ту позитивную волну, которую они поймали в играх с «Кубанью» и «Динамо». Каких-то серьезных задач в РПЛ «Спартак» уже не решает, но это не причина халтурить. Да и Паоло Ваноли не даст этого сделать — для итальянца, только начинающего самостоятельную работу, важен каждый матч.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых — 1.67, на «Краснодар» — 4.50, на ничью — 4.70.
Матчи «Спартака» и «Краснодара» — это почти всегда гарантированные веселье и зрелище. Что объяснимо, учитывая игровую философию команд. В пяти из шести последних очных игр забивали и те и другие. И лишь в двух из последних десяти матчей было забито меньше двух голов. И, учитывая, как «Спартак» и «Краснодар» возобновили сезон, есть все основания полагать, что традиция будет продолжена.
Прогноз «СЭ»: можно сделать даже два прогноза, которые во многом пересекаются. Во-первых, обе команды забьют с коэффициентом 1.69, а во-вторых, тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.68.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|- : -
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7