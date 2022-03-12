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Сегодня, 16:30

«Спартак» — «Краснодар»: Николсон и Промес устроят голевое шоу с обрусевшими соперниками

Прогнозы на матч чемпионата России по футболу «Спартак» — «Краснодар» 13 марта
Отдел футбола «СЭ»
Шамар Николсон и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
В прошлый раз москвичи победили дома 6:1.

В воскресенье в одном из центральных матчей 21-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Поставить на этот матч вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Когда сыграют и где смотреть «Спартак» — «Краснодар»?

Игра «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 18.30.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 13 марта

Перед рестартом чемпионата России календарь «Спартака» в первый месяц после возобновления турнира казался невероятно сложным. ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», да и выезд в Нижний Новгород — это не легкая прогулка. Но последние события изменили расклад сил.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. Финансовые проблемы, закрытый аэропорт, новый вектор? Почему «Краснодар» потерял тренера и легионеров

Игры с ЦСКА и «Динамо» действительно получились такими, как и ожидалось, — сложными и напряженными. А вот дальше все может быть иначе. «Краснодар» покинули все легионеры, за исключением Гжегожа Крыховяка, который, правда, не играл с «Уралом» из-за травмы. Плюс уехал главный тренер Даниэль Фарке с помощниками — немец так и не провел ни одного официального матча.

«Быки», которых теперь возглавляет Александр Сторожук, полностью обрусели. Стали ли они слабее? Матч с «Уралом» — первый в новом формате — «Краснодар» выиграл. Но более четкий ответ на этот вопрос даст, конечно, встреча со «Спартаком», который пока не понес кадровых потерь.

Красно-белым же нужно не отпускать ту позитивную волну, которую они поймали в играх с «Кубанью» и «Динамо». Каких-то серьезных задач в РПЛ «Спартак» уже не решает, но это не причина халтурить. Да и Паоло Ваноли не даст этого сделать — для итальянца, только начинающего самостоятельную работу, важен каждый матч.

Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Матвей Сафонов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых — 1.67, на «Краснодар» — 4.50, на ничью — 4.70.

Матчи «Спартака» и «Краснодара» — это почти всегда гарантированные веселье и зрелище. Что объяснимо, учитывая игровую философию команд. В пяти из шести последних очных игр забивали и те и другие. И лишь в двух из последних десяти матчей было забито меньше двух голов. И, учитывая, как «Спартак» и «Краснодар» возобновили сезон, есть все основания полагать, что традиция будет продолжена.

Прогноз «СЭ»: можно сделать даже два прогноза, которые во многом пересекаются. Во-первых, обе команды забьют с коэффициентом 1.69, а во-вторых, тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.68.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Квинси Промес
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 - : -
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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