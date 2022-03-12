В прошлый раз москвичи победили дома 6:1.

В воскресенье в одном из центральных матчей 21-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Поставить на этот матч вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Спартак» — «Краснодар»?

Игра «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на matchtv.ru, начало эфира — в 18.30.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 13 марта

Перед рестартом чемпионата России календарь «Спартака» в первый месяц после возобновления турнира казался невероятно сложным. ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», да и выезд в Нижний Новгород — это не легкая прогулка. Но последние события изменили расклад сил.

Игры с ЦСКА и «Динамо» действительно получились такими, как и ожидалось, — сложными и напряженными. А вот дальше все может быть иначе. «Краснодар» покинули все легионеры, за исключением Гжегожа Крыховяка, который, правда, не играл с «Уралом» из-за травмы. Плюс уехал главный тренер Даниэль Фарке с помощниками — немец так и не провел ни одного официального матча.

«Быки», которых теперь возглавляет Александр Сторожук, полностью обрусели. Стали ли они слабее? Матч с «Уралом» — первый в новом формате — «Краснодар» выиграл. Но более четкий ответ на этот вопрос даст, конечно, встреча со «Спартаком», который пока не понес кадровых потерь.

Красно-белым же нужно не отпускать ту позитивную волну, которую они поймали в играх с «Кубанью» и «Динамо». Каких-то серьезных задач в РПЛ «Спартак» уже не решает, но это не причина халтурить. Да и Паоло Ваноли не даст этого сделать — для итальянца, только начинающего самостоятельную работу, важен каждый матч.

Матвей Сафонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых — 1.67, на «Краснодар» — 4.50, на ничью — 4.70.

Матчи «Спартака» и «Краснодара» — это почти всегда гарантированные веселье и зрелище. Что объяснимо, учитывая игровую философию команд. В пяти из шести последних очных игр забивали и те и другие. И лишь в двух из последних десяти матчей было забито меньше двух голов. И, учитывая, как «Спартак» и «Краснодар» возобновили сезон, есть все основания полагать, что традиция будет продолжена.

Прогноз «СЭ»: можно сделать даже два прогноза, которые во многом пересекаются. Во-первых, обе команды забьют с коэффициентом 1.69, а во-вторых, тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.68.

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