Сколько раундов выдержит Сэндхаген против Яна? Прогноз на бой UFC

Россиянин заберет временный титул чемпиона.

Ян — Сэндхаген: дата боя

30 октября 2021 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 267. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, ОАЭ. Начало — в 17.30. В соглавном событии Петр Ян подерется с Кори Сэндхагеном. Однако по интересу бой россиянина не уступает основному поединку вечера — битве за пояс в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой. Поставьте на любой поединок турнира и получите хэллоуинский бонус до 1500 рублей от БЕТСИТИ без пополнения счета.

Ян и Сэндхаген будут биться за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Основной — у Алджамейна Стерлинга. Ранее чемпионом был Ян, но утратил пояс после боя со Стерлингом в марте этого года.

Отношения между Стерлингом и Яном и так были неважные, а стали чуть ли не вражескими. Реванш был назначен на UFC 267, однако Алджо снялся с боя из-за травмы шеи. Так соперником Яна стал Сэндхаген.

Где смотреть UFC 267?

Главные бои ивента покажет в прямом эфире телеканал «Рен ТВ», начало трансляции в 22:00. В полном объеме турнир покажет интернет-платформа UFC Fight Pass.

Фаворит боя Ян — Сэндхаген

Россиянин — фаворит. Это тот редкий боксер, который сумел овладеть борцовской техникой так, что способен в боях по правилам ММА не просто противостоять базовым вольникам, но и превосходить их в борьбе. Яркий тому пример — поединок со Стерлингом. А с ударной техникой у Петра всегда был полный порядок. Прекрасные координация, чувство дистанции, тайминг — все это про него.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает коэффициент 1.36 на победу Яна, 3.40 — на Сэндхагена, 50.0 — на ничью.

Ян до боя со Стерлингом выиграл семь поединков подряд в UFC, в том числе разбил великого Жозе Альдо в титульном сражении. После их боя много говорилось о том, что Альдо уже не тот, но затем бразилец выиграл у очень сильных оппонентов — Марлона Веры и Педро Муньоса, подтвердив, что он по-прежнему крут.

Кори Сэндхаген в июле проиграл Ти Джею Диллашоу раздельным решением судей. Однако Диллашоу не успел восстановиться от полученных травм, и вместо Стерлинга в клетку выйдет Сэндхаген. Поединок с Ти Джеем был равным — если бы судьи отдали победу Кори, это не стало бы скандалом.

Ян — Сэндхаген: прогноз на бой

Сэндхаген очень техничен в стойке. Года полтора назад Ян говорил, что у Кори нет нокаутирующей силы. Может, с рук он и не роняет, зато может отправить на пол ударом ногой, коленом. Так он нокаутировал Марлона Мораеса и Фрэнки Эдгара. В борьбе, грэпплинге он опасности для Яна не представляет. Скорее возможен вариант, при котором Петр переведет его в партер с последующей доминацией. Кстати, Стерлинг задушил Кори в июне прошлого года.

Высока вероятность того, что бой продлится все пять раундов. Болевой или удушающий? Сэндхаген таким образом выиграл лишь раз, Петр Ян тоже (причем в 2015 году). На такой исход ставить не стоит. Нокаут или технический нокаут — другое дело: у Яна семь побед таким способом, у Сэндхагена — шесть.

Прогноз «СЭ»: победа Яна нокаутом, техническим нокаутом или после дисквалификации соперника за 2.65 по линии БЕТСИТИ.

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