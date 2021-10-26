Ян готов вернуть титул, Махачев идет на рекорд. Основная информация о турнире UFC 267

Любителей ММА ждет главное событие осени, где подерется много российских бойцов.

Когда и где пройдет турнир UFC 267: место проведения, дата и во сколько начало

30 октября 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 267. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Бойцовском острове» (остров Яс). Бойцы проведут свои поединки на арене Etihad Arena. В соглавном событии турнира за титул временного чемпиона в легчайшем весе проведут бой россиянин Петр Ян и американец Кори Сэндхаген.

Турнир UFC 267 начнется в 17.30 по московскому времени.

Полный кард турнира UFC 267

На турнире UFC 267 пройдет 15 боев. Из них девять — с участием россиян. На нем также выступит шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Основной кард

Ян Блахович (28-8-0) — Гловер Тейшейра (32-7-0) (бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе)

Петр Ян (15-2-0) — Кори Сэндхаген (14-3-0) (бой за временный титул чемпиона UFC)

Ислам Махачев (20-1-0) — Дэн Хукер (21-10-0) (легкий вес)

Александр Волков (33-9-0) — Марчин Тыбура (22-6-0) (тяжелый вес)

Хамзат Чимаев (9-0-0) — Ли Цзянлянь (18-6-0) (полусредний вес)

Магомед Анкалаев (15-1-0) — Волкан Оздемир (17-5-0) (полутяжелый вес)

Предварительный кард

Аманда Рибас (9-2-0) — Вирна Жандироба (17-2-0) (женщины, минимальный вес)

Рикардо Рамос (15-3-0) — Зубайра Тухугов (19-5-1) (полулегкий вес)

Альберт Дураев (14-3-0) — Роман Копылов (8-1-0) (средний вес)

Элизеу Залески дос Сантос (22-7-0) — Бенуа Сент-Денис (7-1-0) (полусредний вес)

Михал Олексейчук (15-4-0) — Шамиль Гамзатов (14-0-0) (полутяжелый вес)

Макван Амирхани (16-6-0) — Лерон Мерфи (10-0-1) (полулегкий вес)

Яозонг Ю (1-2-0) — Андре Петроски (8-2-0) (полутяжелый вес)

Дамир Исмагулов (20-1-0) — Магомед Мустафаев (14-4-0) (легкий вес)

Тагир Уланбеков (13-1-0) — Алан Насименто (17-5-0) (наилегчайший вес)

Где покажут трансляцию турнира UFC 267

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ 30 октября. Она начнется в 22.00 по московскому времени. Следить за поединками также можно будет на сервисе UFC Fight Pass и в онлайн-кинотеатре Wink.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.

Петр Ян — Кори Сэндхаген: основная информация о бое UFC 267 — статистика, история, прогноз

В соглавном поединке турнира UFC 267 за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе (57-61 кг) будут биться россиянин Петр Ян и Кори Сэндхаген. Бой начнется примерно после 23.00.

Первоначально 28-летний Ян должен был провести бой-реванш с Алджамейном Стерлингом. В первом поединке, который прошел 7 марта 2021-го, 32-летний американец завоевал титул чемпиона UFC в результате дисквалификации россиянина. Ян нанес запрещенный удар коленом в голову Стерлинга.

25 сентября стало известно, что Стерлинг снялся с титульного боя против Яна на UFC 267 из-за проблем с шеей после операции. Заменил американца третий номер рейтинга Кори Сэндхаген.

На счету Петра Яна 17 боев в MMA, 15 побед и два поражения. Свой последний поединок российский спортсмен проиграл дисквалификацией Стерлингу весной 2021-го.

У Сэндхагена в ММА — 14 побед и три поражения. Его последний бой состоялся 24 июля 2021 года, тогда он уступил Ти Джею Диллашоу раздельным решением судей на турнире UFC on ESPN 27.

В противостоянии Ян — Сэндхаген букмекеры считают явным фаворитом российского бойца. Коэффициент на его триумф составляет 1,35 (74% вероятности победы). На успех Сэндхагена — 3,40. Ничейный результат боя котируется на линии — 50,0.

Ян Блахович — Гловер Тейшейра: основная информация о бое UFC 267 — статистика, история, прогноз

В главном событии турнира UFC 267 за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе проведут бой Ян Блахович и бразилец Гловер Тейшейра. Для 38-летнего поляка это вторая защита титула чемпиона лиги.

Блахович провел 36 боев в ММА, из которых 28 завершились победами при восьми поражениях. Его последний поединок прошел 7 марта 2021-го. Тогда поляк выиграл у новозеландца нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи на UFC 259.

На счету 41-летнего Тейшейры в ММА — 32 победы и семь поражений. Свой последний бой он провел 7 ноября 2020 года. В нем он выиграл сабмишеном у соотечественника Тиаго Сантоса на турнире UFC on ESPN 17.

Ян Блахович является явным фаворитом в поединке с Гловером Тейшейрой по мнению букмекеров. Коэффициент на победу поляка — 1,30. На успех Тейшейры можно поставить с 3,80. Ничья в линии — 50,0.

Ислам Махачев — Дэн Хукер: основная информация о бое UFC 267 — статистика, история, прогноз

В весовой категории легкого веса на турнире UFC 267 проведут бой россиянин Ислам Махачев и новозеландец Дэн Хукер. Изначально планировалось, что 29-летний россиянин подерется с экс-чемпионом UFC Рафаэлем дос Аньосом, но последний снялся с поединка из-за травмы.

В активе Махачева в ММА 20 побед и одно поражение. Россиянин не проигрывает на протяжении восьми поединков. Свой последний бой он провел 17 июля 2021 года. Тогда Махачев победил сабмишеном бразильца Тиаго Мойзеса на турнире UFC on ESPN 26.

У 31-летнего Хукера 21 победа и десять поражений в ММА. В последний раз он дрался 25 сентября 2021-го. В этом бою новозеландец выиграл единогласным решением судей у Насрата Хакпараста из Афганистана на UFC 266.

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитом в предстоящем бою считается Ислам Махачев. На линии коэффициент на его победу — 1,13: это примерно 88% вероятности победы. Поставить на успех Хукера можно за 6,50 (15%). Ничья — 70,0.

Александр Волков — Марчин Тыбура: основная информация о бое UFC 267 — статистика, история, прогноз

Россиянин Александр Волков и Марчин Тыбура проведут бой в категории тяжелого веса на турнире UFC 267. Для 32-летнего россиянина этот бой станет важнейшим с точки зрения дальнейших перспектив на возможный титул.

В последний раз Волков дрался 26 июня 2021-го на UFC Fight Night 190. Тогда он единогласным решением судей проиграл французу Сирилу Гану. На счету Волкова в ММА 33 победы и девять поражений. У Тыбуры — 22 победы и шесть поражений. 5 июня 2021-го поляк выиграл техническим нокаутом у американца Уолта Харриса на турнире UFC Fight Night 189.

Александр Волков является очевидным фаворитом, по мнению букмекеров, в бою с Марчином Тыбурой. Триумф россиянина оценивается в коэффициент 1,26 — это около 79% вероятности победы. Поставить на победу поляка можно за 4,10, на ничью — за 70,0.

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир: основная информация о бое UFC 267 — статистика, история, прогноз

Российский боец Магомед Анкалаев проведет бой в категории полутяжелого веса с швейцарцем Волканом Оздемиром на турнире UFC 267.

На счету 29-летнего Анкалаева в ММА — 15 побед и одно поражение. Российский боец располагается на 7-й строчке в рейтинга полутяжей UFC. В феврале 2021-го Анкалаев выиграл единогласным решением судей у Никиты Крылова на UFC Fight Night 186.

В активе 32-летнего Оздемира 17 побед и пять поражений в ММА. Швейцарец занимает 8-е место в рейтинге полутяжей UFC. Свой последний бой он провел 11 июля 2020-го на UFC 251, тогда он был нокаутирован чехом Иржи Прохазкой.

Букмекеры уверены в победе Магомеда Анкалаева над Оздемиром. Коэффициент на успех российского бойца — 1,22 (почти 82% вероятности победы). Поставить на Оздемира можно за 4,60. Ничья в линии котируется в районе 70,0.