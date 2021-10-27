«Высоким больнее падать». Петр Ян про Сэндхагена, Стерлинга, Ломаченко и Емельяненко

Пресс-конференция главной российской звезды в нынешнем UFC.

Петр Ян, Россия, 28 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 15 побед, 2 поражения.

Кори Сэндхаген, США, 29 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 14 побед, 3 поражения.

30 октября Петра Яна ждет важнейший бой — против Кори Сэндхагена за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Основной — у Алджамейна Стерлинга. Ранее чемпионом был Ян, но утратил пояс после поединка со Стерлингом в марте этого года. Петр уверенно побеждал, дрался блестяще, однако в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. Стерлинг упал и дал понять, что не может продолжить бой. В результате американцу была присуждена победа. Отношения между Стерлингом и Яном и так были неважные, а тут стали чуть ли не враждебными. Реванш был назначен на UFC 267 в Абу-Даби, однако Алджо снялся с боя из-за болей в шее. Так соперником Петра стал Сэндхаген.

В среду, на Бойцовском острове, состоялся медиадень. Ответил на вопросы журналистов и Ян.

— Раздражены ли вы тем, что будете драться не со Стерлингом?

— Я не раздражен. Цель прежняя — пояс. Не имеет значения, с кем мне драться. Вы же знаете, что реванш нужен Стерлингу, чтобы доказать, что он что-то может. Мне реванш с ним неинтересен, если я выиграю пояс в эту субботу.

Вы знаете, что Стерлинг сбежал. Он мог сделать эту операцию до или после поединка, так как эта травма преследует его около 10 лет, но именно в этот момент он решил это сделать. О нем вообще не хочу думать.

— Как долго UFC должны не лишать его пояса?

— Все вопросы к UFC. Мне без разницы, что с ним будут делать. У меня в субботу будет бой за пояс.

— Сильные и слабые стороны Кори Сэндхагена?

— Я сейчас не буду говорить о его сильных и слабых сторонах, но он достойный соперник — разносторонний, умеет делать все. Думаю, в бою я смогу доказать, в каком аспекте буду доминировать.

— Когда объявили о вашем повторном бое со Стерлингом, вы заявили в Twitter, что он снимется. Пришлось ли перестроиться после того, как он снялся, или вы изначально готовились под Сэндхагена?

— Я предполагал, что всякое может быть. Я всегда тренируюсь, стараюсь делать все, а не конкретно под кого-то готовлюсь. В последние недели мы вносим какие-то корректировки под соперника.

— Насколько вам удобно или неудобно драться с соперником выше вас ростом? Давно у вас не было такого соперника.

— Честно, не пробовал даже драться с такими высокими ребятами (улыбается). Все увидим в субботу (смеется). Знаю одно: высоким больнее падать.

— Сколько человек с вами на связи в день боя? Кто может позвонить? Сколько звонков принимаете в день боя и от кого?

— В день боя это мама, супруга, близкие друзья. Я стараюсь минимизировать в день боя контакт с телефоном, интернетом.

— Сколько сейчас весите и сколько осталось согнать веса?

— Утром было где-то 5,5 кг лишних.

— В целом довольно легко проходит сгонка веса?

— Вроде все проходит нормально, но все равно каждый раз по-разному. Когда-то сложнее, когда-то легче, но вроде все нормально.

— Вам было бы интересно поспарринговать с Василием Ломаченко, который как раз выступает в вашей весовой категории? Вы иногда спаррингуете с топовыми борцами вольного стиля.

— Безусловно, со спортивной точки зрения это был бы огромный опыт для меня, плюс я давно наблюдаю за их командой. Я сам в 2011 году боксировал на турнире в Казахстане, где была команда с Усиком, Гвоздиком. Конечно, было бы интересно потренироваться с ними.

— На днях Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона. Была возможность посмотреть этот поединок?

— Не только бой Федора — весь турнир смотрели командой. Там много наших ребят дрались. Очень рад победе Федора в 45 лет. Он был в хорошей форме и сделал все своевременно, четко. С этим я его и поздравляю.

— Кори Сэндхаген сказал, что у него будет перед вами преимущество на земле — в партере...

— На земле, может, у него и будет преимущество, но в партере — нет (улыбается).

Главные бои UFC 267 покажет телеканал РЕН ТВ.