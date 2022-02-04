Прогнозы на спорт
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Тереза Йохауг — главный фаворит скиатлона на Олимпиаде. Прошлые Игры норвежка пропустила из-за допинга

Прогноз и ставка на женский скиатлон на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Тереза Йохауг.
Фото Getty Images
Наталья Непряева поборется с именитой соперницей.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Лыжную программу откроют соревнования по скиатлону. Женская гонка пройдет 5 февраля в 10.45. Прямая трансляция на телеканале «Россия 1». В этой статье мы расскажем о главных фаворитах гонки.

Светлана Миронова и&nbsp;Эдуард Латыпов. Олимпиада-2022: сборная России не добьется медалей в первой биатлонной гонке

Формат и правила соревнований

Скиатлон — это вид гонки-преследования, начинается с общего старта спортсменов, после которого они должны без перерыва пройти два этапа. На первом дистанцию необходимо преодолеть в классическом стиле. На втором — меняются лыжи, а стиль хода меняется на свободный. Женская гонка состоит из двух отрезков по 7,5 км.

На этих Играх старты пройдут в Национальном лыжном центре, который расположен в одной из долин на северо-востоке от китайской деревни Тайцзичэн.

Александр Большунов. Лыжи на Олимпиаде в Пекине: Большунов против Клебо — главный блокбастер Игр

Главные фавориты гонки

В лыжах у женщин традиционно фаворитами считаются спортсменки из скандинавских стран. Например, на прошлых Олимпийских играх золотую медаль в скиатлоне завоевала шведская лыжница Шарлотт Калла. В этот раз она также едет на Игры в составе сборной, однако ее шансы на победу ничтожно малы. Из-за проблем с сердцем, которые обнаружились у спортсменки в последние годы, аналитики не верят в нее. Коэффициент на победу шведки составляет 70.0.

Зато аналитики уверены в победе другой представительницы скандинавского полуострова — норвежки Терезы Йохауг. В последний раз она брала золото еще в Ванкувере в 2010-м, однако четыре награды высшего достоинства на прошедшем в 2021 году чемпионате мира в Оберстдорфе сделали ее главным фаворитом грядущих Игр. Олимпиаду в Пхенчхане она пропускала из-за допинга.

Сделать ставку на опытную, но неоднозначную норвежку букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает с коэффициентом 1.44. Любой другой исход для Терезы идет с котировкой 2.60. Это говорит о том, что ее победу считают почти безоговорочной. Ближайший ее конкурент — молодая шведская лыжница Фрида Карлссон. 22-летняя спортсменка взяла два серебра и одну бронзу на прошлогоднем ЧМ, а теперь едет зажигать в Китай. Если она выиграет золото, то сыграет ставка с котировкой 5.00.

Камила Валиева. Олимпиада-2022: Валиева, Мишина и Галлямов переиграют США и Японию в командном турнире по фигурному катанию

Если поставить на успех Карлссон 1000 рублей, то в случае победы шведки сумма выигрыша составит 5000 рублей.

Хейди Венг из Норвегии идет в списке возможных триумфаторов третьей с котировкой в 11.0. В ее активе золотая и серебряная медали чемпионата мира 2021 года, однако на ОИ она выступает не очень удачно, имея лишь бронзу, добытую еще в Сочи-2014. Но вы можете поставить на нее в грядущей борьбе за медали. Возможно, она сможет удивить.

Из российских спортсменок в первой пятерке присутствует лишь Наталья Непряева. Однако ее список олимпийских наград невелик — лишь бронза в Пхенчхане. Возможно, что она пополнит его на этих Играх, но вряд ли ей достанется награда высшей пробы. Рискнуть и сделать ставку на нашу спортсменку можно за 13.0.

Олимпиада
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022: Валиева, Мишина и Галлямов переиграют США и Японию в командном турнире по фигурному катанию
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости