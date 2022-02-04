Тереза Йохауг.

Наталья Непряева поборется с именитой соперницей.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Лыжную программу откроют соревнования по скиатлону. Женская гонка пройдет 5 февраля в 10.45. Прямая трансляция на телеканале «Россия 1». В этой статье мы расскажем о главных фаворитах гонки.

Формат и правила соревнований

Скиатлон — это вид гонки-преследования, начинается с общего старта спортсменов, после которого они должны без перерыва пройти два этапа. На первом дистанцию необходимо преодолеть в классическом стиле. На втором — меняются лыжи, а стиль хода меняется на свободный. Женская гонка состоит из двух отрезков по 7,5 км.

На этих Играх старты пройдут в Национальном лыжном центре, который расположен в одной из долин на северо-востоке от китайской деревни Тайцзичэн.

Главные фавориты гонки

В лыжах у женщин традиционно фаворитами считаются спортсменки из скандинавских стран. Например, на прошлых Олимпийских играх золотую медаль в скиатлоне завоевала шведская лыжница Шарлотт Калла. В этот раз она также едет на Игры в составе сборной, однако ее шансы на победу ничтожно малы. Из-за проблем с сердцем, которые обнаружились у спортсменки в последние годы, аналитики не верят в нее. Коэффициент на победу шведки составляет 70.0.

Зато аналитики уверены в победе другой представительницы скандинавского полуострова — норвежки Терезы Йохауг. В последний раз она брала золото еще в Ванкувере в 2010-м, однако четыре награды высшего достоинства на прошедшем в 2021 году чемпионате мира в Оберстдорфе сделали ее главным фаворитом грядущих Игр. Олимпиаду в Пхенчхане она пропускала из-за допинга.

Сделать ставку на опытную, но неоднозначную норвежку букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает с коэффициентом 1.44. Любой другой исход для Терезы идет с котировкой 2.60. Это говорит о том, что ее победу считают почти безоговорочной. Ближайший ее конкурент — молодая шведская лыжница Фрида Карлссон. 22-летняя спортсменка взяла два серебра и одну бронзу на прошлогоднем ЧМ, а теперь едет зажигать в Китай. Если она выиграет золото, то сыграет ставка с котировкой 5.00.

Если поставить на успех Карлссон 1000 рублей, то в случае победы шведки сумма выигрыша составит 5000 рублей.

Хейди Венг из Норвегии идет в списке возможных триумфаторов третьей с котировкой в 11.0. В ее активе золотая и серебряная медали чемпионата мира 2021 года, однако на ОИ она выступает не очень удачно, имея лишь бронзу, добытую еще в Сочи-2014. Но вы можете поставить на нее в грядущей борьбе за медали. Возможно, она сможет удивить.

Из российских спортсменок в первой пятерке присутствует лишь Наталья Непряева. Однако ее список олимпийских наград невелик — лишь бронза в Пхенчхане. Возможно, что она пополнит его на этих Играх, но вряд ли ей достанется награда высшей пробы. Рискнуть и сделать ставку на нашу спортсменку можно за 13.0.