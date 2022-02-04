Тереза Йохауг — главный фаворит скиатлона на Олимпиаде. Прошлые Игры норвежка пропустила из-за допинга
С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Лыжную программу откроют соревнования по скиатлону. Женская гонка пройдет 5 февраля в 10.45. Прямая трансляция на телеканале «Россия 1». В этой статье мы расскажем о главных фаворитах гонки.
Формат и правила соревнований
Скиатлон — это вид гонки-преследования, начинается с общего старта спортсменов, после которого они должны без перерыва пройти два этапа. На первом дистанцию необходимо преодолеть в классическом стиле. На втором — меняются лыжи, а стиль хода меняется на свободный. Женская гонка состоит из двух отрезков по 7,5 км.
На этих Играх старты пройдут в Национальном лыжном центре, который расположен в одной из долин на северо-востоке от китайской деревни Тайцзичэн.
Главные фавориты гонки
В лыжах у женщин традиционно фаворитами считаются спортсменки из скандинавских стран. Например, на прошлых Олимпийских играх золотую медаль в скиатлоне завоевала шведская лыжница Шарлотт Калла. В этот раз она также едет на Игры в составе сборной, однако ее шансы на победу ничтожно малы. Из-за проблем с сердцем, которые обнаружились у спортсменки в последние годы, аналитики не верят в нее. Коэффициент на победу шведки составляет 70.0.
Зато аналитики уверены в победе другой представительницы скандинавского полуострова — норвежки Терезы Йохауг. В последний раз она брала золото еще в Ванкувере в 2010-м, однако четыре награды высшего достоинства на прошедшем в 2021 году чемпионате мира в Оберстдорфе сделали ее главным фаворитом грядущих Игр. Олимпиаду в Пхенчхане она пропускала из-за допинга.
Сделать ставку на опытную, но неоднозначную норвежку букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает с коэффициентом 1.44. Любой другой исход для Терезы идет с котировкой 2.60. Это говорит о том, что ее победу считают почти безоговорочной. Ближайший ее конкурент — молодая шведская лыжница Фрида Карлссон. 22-летняя спортсменка взяла два серебра и одну бронзу на прошлогоднем ЧМ, а теперь едет зажигать в Китай. Если она выиграет золото, то сыграет ставка с котировкой 5.00.
Если поставить на успех Карлссон 1000 рублей, то в случае победы шведки сумма выигрыша составит 5000 рублей.
Хейди Венг из Норвегии идет в списке возможных триумфаторов третьей с котировкой в 11.0. В ее активе золотая и серебряная медали чемпионата мира 2021 года, однако на ОИ она выступает не очень удачно, имея лишь бронзу, добытую еще в Сочи-2014. Но вы можете поставить на нее в грядущей борьбе за медали. Возможно, она сможет удивить.
Из российских спортсменок в первой пятерке присутствует лишь Наталья Непряева. Однако ее список олимпийских наград невелик — лишь бронза в Пхенчхане. Возможно, что она пополнит его на этих Играх, но вряд ли ей достанется награда высшей пробы. Рискнуть и сделать ставку на нашу спортсменку можно за 13.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7