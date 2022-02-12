Прогнозы на спорт
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Большунов приведет Россию к победе в эстафете?

Прогноз на мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде-2022
Виталий Пудздрав
Александр Большунов.
Фото Reuters
У Александра медали во всех шести олимпийских гонках в карьере.

13 февраля на Олимпиаде в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу состоится лыжная эстафета 4x10 км у мужчин. Начало — в 10.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Лыжи на зимней Олимпиаде

Эстафета 4x10 км впервые появилась на Олимпиаде в 1936 году. Тогда Игры проходили в Гармиш-Партенкирхене. Первыми чемпионами в этой дисциплине стали финны. Второе место заняла Норвегия, а третье — Швеция.

Первые два этапа эстафеты спортсмены преодолевают классическим стилем, а заключительные два — свободным.

Алиссон. «Бернли» — «Ливерпуль»: Алиссону можно не напрягаться в матче с худшей командой АПЛ

Успехи России в мужской эстафете

Наша сборная достаточно успешна в лыжах на Олимпиаде. До старта Игр в Пекине Россия была на пятом месте в общем зачете сборных с 14 золотыми медалями.

Правда, наша сборная долго не могла попасть на олимпийский пьедестал в мужской эстафете. Впервые это получилось в 2014 году на домашней Олимпиаде в Сочи. Тогда Россия взяло серебро. Состав той команды выглядел следующим образом: Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин. Отставание от победившей Швеции составило 27,3 секунды.

Следом были зимние Игры 2018 года в Пхенчхане. Россия повторила достижение домашней Олимпиады — второе место. Состав нашей сборной выглядел следующим образом: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Отставание от Норвегии составило 9,4 секунды.

Как сложится на этот раз?

Максим Цветков. Цветков исправится за промах в индивидуалке, Логинов тоже нацелен на олимпийское золото

Главные претенденты на победу в мужской эстафете

Прежде чем перейти к фаворитам, предлагаем поаплодировать нашей мужской сборной за предыдущие лыжные гонки в Пекине:

  • Александр Большунов взял золото в скиатлоне и серебро в классической разделке;

  • Денис Спицов выиграл серебро в скиатлоне;

  • Александр Терентьев взял бронзу в спринте.

Отметим также уникальное достижение Большунова — Александр брал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых участвовал.

На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане он взял медаль в каждой из четырех гонок, которые бежал, — в их числе серебро в эстафете. В Пекине пока две из двух. Примечательно, что в обоих случаях Большунов оставил позади себя Клебо — главного фаворита в лыжах до старта текущих Игр.

Хоккеисты сборной России. Россия — Чехия: команда Жамнова снова одержит унылую победу

Продлится ли невероятная серия Александра?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы России на золото коэффициентом 1.95, а на попадание в тройку — 1.05.

При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 1950 рублей в случае успеха нашей сборной в эстафете.

Успех Норвегии — главного конкурента Большунова и Ко — доступен за 1.85.

Аналитики букмекерской компании оценили шансы на победу других сборных:

  • Финляндия — коэффициентом 20.0;

  • Франция — 20.0;

  • Швеция — 20.0;

  • Германия — 30.0;

  • Италия — 30.0.

Олимпиада
Прогнозы на спорт
Александр Большунов
1
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бернли» — «Ливерпуль»: Алиссону можно не напрягаться в матче с худшей командой АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости