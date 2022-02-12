Большунов приведет Россию к победе в эстафете?

Прогноз на мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде-2022

У Александра медали во всех шести олимпийских гонках в карьере.

13 февраля на Олимпиаде в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу состоится лыжная эстафета 4x10 км у мужчин. Начало — в 10.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Лыжи на зимней Олимпиаде

Эстафета 4x10 км впервые появилась на Олимпиаде в 1936 году. Тогда Игры проходили в Гармиш-Партенкирхене. Первыми чемпионами в этой дисциплине стали финны. Второе место заняла Норвегия, а третье — Швеция.

Первые два этапа эстафеты спортсмены преодолевают классическим стилем, а заключительные два — свободным.

Успехи России в мужской эстафете

Наша сборная достаточно успешна в лыжах на Олимпиаде. До старта Игр в Пекине Россия была на пятом месте в общем зачете сборных с 14 золотыми медалями.

Правда, наша сборная долго не могла попасть на олимпийский пьедестал в мужской эстафете. Впервые это получилось в 2014 году на домашней Олимпиаде в Сочи. Тогда Россия взяло серебро. Состав той команды выглядел следующим образом: Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин. Отставание от победившей Швеции составило 27,3 секунды.

Следом были зимние Игры 2018 года в Пхенчхане. Россия повторила достижение домашней Олимпиады — второе место. Состав нашей сборной выглядел следующим образом: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Отставание от Норвегии составило 9,4 секунды.

Как сложится на этот раз?

Главные претенденты на победу в мужской эстафете

Прежде чем перейти к фаворитам, предлагаем поаплодировать нашей мужской сборной за предыдущие лыжные гонки в Пекине:

Александр Большунов взял золото в скиатлоне и серебро в классической разделке;

Денис Спицов выиграл серебро в скиатлоне;

Александр Терентьев взял бронзу в спринте.

Отметим также уникальное достижение Большунова — Александр брал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых участвовал.

На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане он взял медаль в каждой из четырех гонок, которые бежал, — в их числе серебро в эстафете. В Пекине пока две из двух. Примечательно, что в обоих случаях Большунов оставил позади себя Клебо — главного фаворита в лыжах до старта текущих Игр.

Продлится ли невероятная серия Александра?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы России на золото коэффициентом 1.95, а на попадание в тройку — 1.05.

При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 1950 рублей в случае успеха нашей сборной в эстафете.

Успех Норвегии — главного конкурента Большунова и Ко — доступен за 1.85.

Аналитики букмекерской компании оценили шансы на победу других сборных: