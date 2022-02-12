Большунов приведет Россию к победе в эстафете?
13 февраля на Олимпиаде в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу состоится лыжная эстафета 4x10 км у мужчин. Начало — в 10.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Лыжи на зимней Олимпиаде
Эстафета 4x10 км впервые появилась на Олимпиаде в 1936 году. Тогда Игры проходили в Гармиш-Партенкирхене. Первыми чемпионами в этой дисциплине стали финны. Второе место заняла Норвегия, а третье — Швеция.
Первые два этапа эстафеты спортсмены преодолевают классическим стилем, а заключительные два — свободным.
Успехи России в мужской эстафете
Наша сборная достаточно успешна в лыжах на Олимпиаде. До старта Игр в Пекине Россия была на пятом месте в общем зачете сборных с 14 золотыми медалями.
Правда, наша сборная долго не могла попасть на олимпийский пьедестал в мужской эстафете. Впервые это получилось в 2014 году на домашней Олимпиаде в Сочи. Тогда Россия взяло серебро. Состав той команды выглядел следующим образом: Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин. Отставание от победившей Швеции составило 27,3 секунды.
Следом были зимние Игры 2018 года в Пхенчхане. Россия повторила достижение домашней Олимпиады — второе место. Состав нашей сборной выглядел следующим образом: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Отставание от Норвегии составило 9,4 секунды.
Как сложится на этот раз?
Главные претенденты на победу в мужской эстафете
Прежде чем перейти к фаворитам, предлагаем поаплодировать нашей мужской сборной за предыдущие лыжные гонки в Пекине:
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Александр Большунов взял золото в скиатлоне и серебро в классической разделке;
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Денис Спицов выиграл серебро в скиатлоне;
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Александр Терентьев взял бронзу в спринте.
Отметим также уникальное достижение Большунова — Александр брал медали во всех шести олимпийских гонках, в которых участвовал.
На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане он взял медаль в каждой из четырех гонок, которые бежал, — в их числе серебро в эстафете. В Пекине пока две из двух. Примечательно, что в обоих случаях Большунов оставил позади себя Клебо — главного фаворита в лыжах до старта текущих Игр.
Продлится ли невероятная серия Александра?
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы России на золото коэффициентом 1.95, а на попадание в тройку — 1.05.
При ставке в 1000 рублей на победу России можно выиграть 1950 рублей в случае успеха нашей сборной в эстафете.
Успех Норвегии — главного конкурента Большунова и Ко — доступен за 1.85.
Аналитики букмекерской компании оценили шансы на победу других сборных:
-
Финляндия — коэффициентом 20.0;
-
Франция — 20.0;
-
Швеция — 20.0;
-
Германия — 30.0;
-
Италия — 30.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7