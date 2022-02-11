Россия — Чехия: команда Жамнова снова одержит унылую победу
12 февраля на олимпийском хоккейном турнире в Пекине сыграют сборные России и Чехии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 16.10. Трансляцию смотрите на телеканале «Россия 1».
Россия — Чехия: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы России выше. На победу нашей сборной в основное время можно поставить с коэффициентом 1.57 — это примерно 57% вероятности. Ничья оценивается в 4.80 (21%), успех Чехии идет за 4.30 (22%).
На то, что первый гол в матче забьет Россия, можно поставить с коэффициентом 1.51.
Аналогичная ставка на чехов идет за 2.40. Ставка «нет гола» оценивается в 51.0.
На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.77. Ф2 (+1) можно взять за 1.93.
На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.00. Обратный исход возможен за 1.76.
Россия — Чехия: прогноз и анализ матча
Сборные России и Чехии впервые за 12 лет сыграют между собой на Олимпиаде. Последняя встреча команд на Играх состоялась в Ванкувере в 2010 году. Тогда сборные также встретились на групповом этапе, и Россия одержала победу со счетом 4:2.
В Пекине Россия считается главным фаворитом и не должна испытать серьезных проблем в матче с командой, которая замыкает пятерку возможных победителей. Проблемы в этой игре мы можем создать себе только сами.
И это вполне возможно, учитывая то, как невзрачно российская команда провела первые два матча на турнире. Всего три заброшенные шайбы, неуверенная игра в обороне в обеих встречах и откровенное везение в игре со швейцарцами.
Скорее всего, эта встреча также не порадует результативностью. Берем комбо-ставку на победу России, но с тоталом шайб в игре меньше 5.5 за котировку 2.80. Возьмем и ставку на индивидуальный тотал шайб сборной России меньше 3.5 за 1.70 — больше двух команда на этом турнире не забивала. Пока подобная игра простительна сборной, но в плей-офф плохая реализация может подвести Россию.
Россия — Чехия: ставка на матч Олимпиады
Сборная России сыграла уже две встречи на Играх в Пекине. Обе выиграла, однако с результативностью все плохо: три шайбы, одна из которых была забита за несколько секунд до конца игры с Данией. Вряд ли в грядущем матче наших прорвет. Так что ставим на индивидуальный тотал шайб России меньше 3.5 за 1.70.
Рекомендуемая ставка: ИТМ России 3.5 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7