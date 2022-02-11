Плохая реализация нашей команды — опасный сигнал перед плей-офф.

12 февраля на олимпийском хоккейном турнире в Пекине сыграют сборные России и Чехии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 16.10. Трансляцию смотрите на телеканале «Россия 1».

Россия — Чехия: к оэффициенты букмекеров на матч

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы России выше. На победу нашей сборной в основное время можно поставить с коэффициентом 1.57 — это примерно 57% вероятности. Ничья оценивается в 4.80 (21%), успех Чехии идет за 4.30 (22%).

На то, что первый гол в матче забьет Россия, можно поставить с коэффициентом 1.51.

Аналогичная ставка на чехов идет за 2.40. Ставка «нет гола» оценивается в 51.0.

На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.77. Ф2 (+1) можно взять за 1.93.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.00. Обратный исход возможен за 1.76.

Россия — Чехия: прогноз и анализ матча

Сборные России и Чехии впервые за 12 лет сыграют между собой на Олимпиаде. Последняя встреча команд на Играх состоялась в Ванкувере в 2010 году. Тогда сборные также встретились на групповом этапе, и Россия одержала победу со счетом 4:2.

В Пекине Россия считается главным фаворитом и не должна испытать серьезных проблем в матче с командой, которая замыкает пятерку возможных победителей. Проблемы в этой игре мы можем создать себе только сами.

И это вполне возможно, учитывая то, как невзрачно российская команда провела первые два матча на турнире. Всего три заброшенные шайбы, неуверенная игра в обороне в обеих встречах и откровенное везение в игре со швейцарцами.

Скорее всего, эта встреча также не порадует результативностью. Берем комбо-ставку на победу России, но с тоталом шайб в игре меньше 5.5 за котировку 2.80. Возьмем и ставку на индивидуальный тотал шайб сборной России меньше 3.5 за 1.70 — больше двух команда на этом турнире не забивала. Пока подобная игра простительна сборной, но в плей-офф плохая реализация может подвести Россию.

Россия — Чехия: ставка на матч Олимпиады

Сборная России сыграла уже две встречи на Играх в Пекине. Обе выиграла, однако с результативностью все плохо: три шайбы, одна из которых была забита за несколько секунд до конца игры с Данией. Вряд ли в грядущем матче наших прорвет. Так что ставим на индивидуальный тотал шайб России меньше 3.5 за 1.70.

Рекомендуемая ставка: ИТМ России 3.5 за 1.70.