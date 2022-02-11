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Сегодня, 14:15

Россия — Чехия: команда Жамнова снова одержит унылую победу

Прогноз на хоккейный матч Олимпиады-2022 Россия — Чехия
Виталий Пудздрав
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images
Плохая реализация нашей команды — опасный сигнал перед плей-офф.

12 февраля на олимпийском хоккейном турнире в Пекине сыграют сборные России и Чехии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 16.10. Трансляцию смотрите на телеканале «Россия 1».

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Россия — Чехия: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы России выше. На победу нашей сборной в основное время можно поставить с коэффициентом 1.57 — это примерно 57% вероятности. Ничья оценивается в 4.80 (21%), успех Чехии идет за 4.30 (22%).

На то, что первый гол в матче забьет Россия, можно поставить с коэффициентом 1.51.

Аналогичная ставка на чехов идет за 2.40. Ставка «нет гола» оценивается в 51.0.

На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.77. Ф2 (+1) можно взять за 1.93.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.00. Обратный исход возможен за 1.76.

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Россия — Чехия: прогноз и анализ матча

Сборные России и Чехии впервые за 12 лет сыграют между собой на Олимпиаде. Последняя встреча команд на Играх состоялась в Ванкувере в 2010 году. Тогда сборные также встретились на групповом этапе, и Россия одержала победу со счетом 4:2.

В Пекине Россия считается главным фаворитом и не должна испытать серьезных проблем в матче с командой, которая замыкает пятерку возможных победителей. Проблемы в этой игре мы можем создать себе только сами.

И это вполне возможно, учитывая то, как невзрачно российская команда провела первые два матча на турнире. Всего три заброшенные шайбы, неуверенная игра в обороне в обеих встречах и откровенное везение в игре со швейцарцами.

Скорее всего, эта встреча также не порадует результативностью. Берем комбо-ставку на победу России, но с тоталом шайб в игре меньше 5.5 за котировку 2.80. Возьмем и ставку на индивидуальный тотал шайб сборной России меньше 3.5 за 1.70 — больше двух команда на этом турнире не забивала. Пока подобная игра простительна сборной, но в плей-офф плохая реализация может подвести Россию.

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Россия — Чехия: ставка на матч Олимпиады

Сборная России сыграла уже две встречи на Играх в Пекине. Обе выиграла, однако с результативностью все плохо: три шайбы, одна из которых была забита за несколько секунд до конца игры с Данией. Вряд ли в грядущем матче наших прорвет. Так что ставим на индивидуальный тотал шайб России меньше 3.5 за 1.70.

Рекомендуемая ставка: ИТМ России 3.5 за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

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Спартак

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