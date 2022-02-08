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Фигурное катание на Олимпиаде-2022: Кондратюк сделает все, чтобы испортить праздник американцу Чену

Прогнозы на мужской турнир фигуристов на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Марк Кондратюк.
Фото Getty Images
Золото командных соревнований должно придать уверенности.

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Россия на них уже феерит в фигурном катании, выиграв золото в командных соревнованиях. 8 февраля состоятся индивидуальные выступления у мужчин. Представители России не являются в них явными фаворитами, но мужская фигурка крайне непредсказуема. В этом тексте мы подробно пройдемся по всем претендентам на медали, назвав главного фаворита.

 
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Главные фавориты в мужском фигурном катании

Как предполагалось экспертами ранее, в этих соревнованиях по фигурному катанию Россия не является фаворитом. Нужно быть реалистами — должно произойти чудо, чтобы наши мужчины выиграли медали в одиночном разряде. А кого считают однозначными претендентами на пьедестал?

Аналитики не сомневаются, что золото в Пекине возьмет американец Натан Чен. Фигурист, занимающий четвертое место в международном рейтинге конькобежцев, приехал на эти Игры, чтобы реабилитироваться за неудачные выступления четыре года назад в Пхенчхане, где он стал лишь пятым.

 
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Сейчас Чен находится в отличной форме, а на предолимпийском этапе «Гран-при»-2021/22 американец проиграл лишь раз. Его победа в Пекине выглядит безоговорочной, букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает ее котировкой 1.35. А за коэффициент 2.95 можно поставить на то, что золото выиграть у него не получится.

Японец Юдзуру Ханю идет вторым в списке главных претендентов на пекинское золото. Его победа оценивается 5.00, хотя вся японская мужская команда выглядит крайне сильно и конкурентоспособной. Вместе с Ханю на Игры под японским флагом поехали Сема Уно и Юма Кагияма. На их победу стоят котировки 15.0 и 10.0 соответственно, но эти исходы выглядят маловероятными.

Куда интереснее поставить на победители их заочного противостояния. В ней, по мнению аналитиков, победу одержит Сема Уно. Именно он брал серебряную медаль в одиночке на Олимпиаде четыре года назад, а в 2019 году в этой же дисциплине стал обладателем золота на чемпионате мира в Анахайме. Что же касается этих Игр, то здесь он уже успел выиграть бронзу в командных соревнованиях.

 
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Самым вероятным победителем из российских фигуристов видят Марка Кондратюка, который стал известен совсем недавно. Его триумф на недавнем чемпионате Европы в Таллине в индивидуальной программе и золото на текущих Играх в командных соревнованиях буквально сделали из него звезду. Коэффициент на победу россиянина в одиночном разряде на Олимпиаде равен 18.0. Если вы поставите на этот исход 1000 рублей, ваш возможный выигрыш составит 18 000 рублей.

В других представителей нашей страны эксперты почти не верят. Например, на Андрея Мозалева стоит котировка в 150. В свои 18 Андрей занимает 13-е место в рейтинге ISU, этого мало, чтобы претендовать на высокие олимпийские места.

Самый большой коэффициент букмекер дает китайскому фигуристу Бояну Цзиню. Победу серебряного призера Анахайма 2019 года оценивают котировкой 250.

Фигурное катание
Олимпиада
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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