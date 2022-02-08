Фигурное катание на Олимпиаде-2022: Кондратюк сделает все, чтобы испортить праздник американцу Чену

Золото командных соревнований должно придать уверенности.

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Россия на них уже феерит в фигурном катании, выиграв золото в командных соревнованиях. 8 февраля состоятся индивидуальные выступления у мужчин. Представители России не являются в них явными фаворитами, но мужская фигурка крайне непредсказуема. В этом тексте мы подробно пройдемся по всем претендентам на медали, назвав главного фаворита.

Главные фавориты в мужском фигурном катании

Как предполагалось экспертами ранее, в этих соревнованиях по фигурному катанию Россия не является фаворитом. Нужно быть реалистами — должно произойти чудо, чтобы наши мужчины выиграли медали в одиночном разряде. А кого считают однозначными претендентами на пьедестал?

Аналитики не сомневаются, что золото в Пекине возьмет американец Натан Чен. Фигурист, занимающий четвертое место в международном рейтинге конькобежцев, приехал на эти Игры, чтобы реабилитироваться за неудачные выступления четыре года назад в Пхенчхане, где он стал лишь пятым.

Сейчас Чен находится в отличной форме, а на предолимпийском этапе «Гран-при»-2021/22 американец проиграл лишь раз. Его победа в Пекине выглядит безоговорочной, букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает ее котировкой 1.35. А за коэффициент 2.95 можно поставить на то, что золото выиграть у него не получится.

Японец Юдзуру Ханю идет вторым в списке главных претендентов на пекинское золото. Его победа оценивается 5.00, хотя вся японская мужская команда выглядит крайне сильно и конкурентоспособной. Вместе с Ханю на Игры под японским флагом поехали Сема Уно и Юма Кагияма. На их победу стоят котировки 15.0 и 10.0 соответственно, но эти исходы выглядят маловероятными.

Куда интереснее поставить на победители их заочного противостояния. В ней, по мнению аналитиков, победу одержит Сема Уно. Именно он брал серебряную медаль в одиночке на Олимпиаде четыре года назад, а в 2019 году в этой же дисциплине стал обладателем золота на чемпионате мира в Анахайме. Что же касается этих Игр, то здесь он уже успел выиграть бронзу в командных соревнованиях.

Самым вероятным победителем из российских фигуристов видят Марка Кондратюка, который стал известен совсем недавно. Его триумф на недавнем чемпионате Европы в Таллине в индивидуальной программе и золото на текущих Играх в командных соревнованиях буквально сделали из него звезду. Коэффициент на победу россиянина в одиночном разряде на Олимпиаде равен 18.0. Если вы поставите на этот исход 1000 рублей, ваш возможный выигрыш составит 18 000 рублей.

В других представителей нашей страны эксперты почти не верят. Например, на Андрея Мозалева стоит котировка в 150. В свои 18 Андрей занимает 13-е место в рейтинге ISU, этого мало, чтобы претендовать на высокие олимпийские места.

Самый большой коэффициент букмекер дает китайскому фигуристу Бояну Цзиню. Победу серебряного призера Анахайма 2019 года оценивают котировкой 250.