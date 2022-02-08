Фигурное катание на Олимпиаде-2022: Кондратюк сделает все, чтобы испортить праздник американцу Чену
С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Россия на них уже феерит в фигурном катании, выиграв золото в командных соревнованиях. 8 февраля состоятся индивидуальные выступления у мужчин. Представители России не являются в них явными фаворитами, но мужская фигурка крайне непредсказуема. В этом тексте мы подробно пройдемся по всем претендентам на медали, назвав главного фаворита.
Главные фавориты в мужском фигурном катании
Как предполагалось экспертами ранее, в этих соревнованиях по фигурному катанию Россия не является фаворитом. Нужно быть реалистами — должно произойти чудо, чтобы наши мужчины выиграли медали в одиночном разряде. А кого считают однозначными претендентами на пьедестал?
Аналитики не сомневаются, что золото в Пекине возьмет американец Натан Чен. Фигурист, занимающий четвертое место в международном рейтинге конькобежцев, приехал на эти Игры, чтобы реабилитироваться за неудачные выступления четыре года назад в Пхенчхане, где он стал лишь пятым.
Сейчас Чен находится в отличной форме, а на предолимпийском этапе «Гран-при»-2021/22 американец проиграл лишь раз. Его победа в Пекине выглядит безоговорочной, букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает ее котировкой 1.35. А за коэффициент 2.95 можно поставить на то, что золото выиграть у него не получится.
Японец Юдзуру Ханю идет вторым в списке главных претендентов на пекинское золото. Его победа оценивается 5.00, хотя вся японская мужская команда выглядит крайне сильно и конкурентоспособной. Вместе с Ханю на Игры под японским флагом поехали Сема Уно и Юма Кагияма. На их победу стоят котировки 15.0 и 10.0 соответственно, но эти исходы выглядят маловероятными.
Куда интереснее поставить на победители их заочного противостояния. В ней, по мнению аналитиков, победу одержит Сема Уно. Именно он брал серебряную медаль в одиночке на Олимпиаде четыре года назад, а в 2019 году в этой же дисциплине стал обладателем золота на чемпионате мира в Анахайме. Что же касается этих Игр, то здесь он уже успел выиграть бронзу в командных соревнованиях.
Самым вероятным победителем из российских фигуристов видят Марка Кондратюка, который стал известен совсем недавно. Его триумф на недавнем чемпионате Европы в Таллине в индивидуальной программе и золото на текущих Играх в командных соревнованиях буквально сделали из него звезду. Коэффициент на победу россиянина в одиночном разряде на Олимпиаде равен 18.0. Если вы поставите на этот исход 1000 рублей, ваш возможный выигрыш составит 18 000 рублей.
В других представителей нашей страны эксперты почти не верят. Например, на Андрея Мозалева стоит котировка в 150. В свои 18 Андрей занимает 13-е место в рейтинге ISU, этого мало, чтобы претендовать на высокие олимпийские места.
Самый большой коэффициент букмекер дает китайскому фигуристу Бояну Цзиню. Победу серебряного призера Анахайма 2019 года оценивают котировкой 250.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7