Россонери проиграли три последних матча с общим счетом 2:12.

«Интер» и «Милан» встретятся во второй раз за две недели, но на этот раз не в Саудовской Аравии, а в родной гавани — на «Джузеппе Меацца». В прошедшем 18 января Суперкубке команда Индзаги оказалась сильнее соперника, а теперь попробует доказать то же самое в чемпионате.

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Когда состоится и где смотреть матч «Интер» — «Милан»

Дерби состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» 5 февраля и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Давиде Масса.

«Интер» — «Милан»: прогноз и ставка на матч серии А 5 февраля 2023 года

«Милан» долгое время был преследователем «Наполи» и в какой-то момент даже слегка оторвался от конкурентов, но закрепить успех не получилось. Черная полоса для россонери началась почти сразу после паузы на чемпионат мира: в стартовом матче команда Пиоли с трудом одолела «Салернитану» (2:1), а после — шесть игр без побед.

8 января миланцы дома упустили 2:0 во встрече с «Ромой» (вели к 87-й минуте), а через три дня вылетели из Кубка, уступив «Торино» (0:1 в дополнительное время). Далее случились 2:2 с «Лечче», но и это не самое страшное — вскоре «Милан» проиграл «Интеру», «Лацио» и «Сассуоло» с общим счетом 2:12. Причем в каждой встрече красно-черные не были намного слабее противника, но обязательно получали охапку мячей.

Вкупе с отвратительной игрой в обороне (вероятно, сказывается отсутствие Томори, Меньяна и Деста) «Милан» перестал показывать вразумительный футбол в атаке. Молчат в первую очередь лидеры: у Жиру 1+1 в семи матчах, у Леау — 2+1. «Возможно, француз и португалец выдохлись после энергозатратного ЧМ», — подумаете вы. На самом же деле все обстоит иначе.

По данным медиа, соотечественник Криштиану Роналду набрался дерзости у самого звездного игрока планеты и собрался сбежать из Италии. Несмотря на ответ руководства россонери, что это утка и общение вокруг истекающего летом 2024 года контракта продолжается, вероятность бойкота со стороны Леау все же высока.

Еще три года назад Рафаэль находился на прицеле у целой охапки грандов, но выбрал «Милан», а через год остался в команде. После удачного прошлого клубного сезона и ярких всплесков на ЧМ интерес к вингеру вернулся — сейчас его хочет «Манчестер Сити». И Леау наверняка понимает, что переход в стан к «горожанам» — выгодный союз как в финансовом плане, так и с точки зрения выигрыша трофеев.

«Он — превосходный игрок, мне он очень нравится. Если он считает, что серия А для него лишь трамплин, то нужно уходить. Сейчас для этого подходящий момент», — заявил легендарный полузащитник «Милана» Кака. Мысли об уходе и переговоры по контракту наверняка сбивают португальца, поэтому он не забивает и не проявляет себя, а страдает из-за этого вся команда.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что такая же ситуация сохранится и в ближайшем матче, поэтому назначила фаворитом «Интер». На победу нерадзурри можно поставить с коэффициентом 2.02, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), а успех «Милана» — за 4.00 (23%).

«Интер» — неудачный соперник для возвращения на победную тропу. Нерадзурри выиграли последний очный матч в Суперкубке Италии (3:0), а их атака блещет: у Лаутаро 11+3, у Джеко — 7+3, а еще в игру вернулся Лукаку. У Индзаги нет проблем, есть разнообразие в атаке и второе место в чемпионате с отрывом в два очка от преследователей.

Над черно-синими нет давления — они могут позволить себе потерять очки, потому что «Наполи» уже не догнать, а борьбу они ведут за второе место. «Милану» же новая потеря очков противопоказана — это может лишить их не только борьбы за вторую строчку, но и осложнит сражение за зону Лиги чемпионов.

Учитывая, что вся команда Пиоли не в форме, а некоторые игроки решают личные проблемы вместо игры в футбол, набрать даже один балл в предстоящей встрече будет нереально тяжело.

Прогноз от «СЭ»: П1 за 2.17.

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