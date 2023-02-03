Скандал с Леау — одна из причин кошмарных результатов «Милана». Успех в дерби с «Интером» под большим вопросом
«Интер» и «Милан» встретятся во второй раз за две недели, но на этот раз не в Саудовской Аравии, а в родной гавани — на «Джузеппе Меацца». В прошедшем 18 января Суперкубке команда Индзаги оказалась сильнее соперника, а теперь попробует доказать то же самое в чемпионате.
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Когда состоится и где смотреть матч «Интер» — «Милан»
Дерби состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» 5 февраля и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Давиде Масса.
«Интер» — «Милан»: прогноз и ставка на матч серии А 5 февраля 2023 года
«Милан» долгое время был преследователем «Наполи» и в какой-то момент даже слегка оторвался от конкурентов, но закрепить успех не получилось. Черная полоса для россонери началась почти сразу после паузы на чемпионат мира: в стартовом матче команда Пиоли с трудом одолела «Салернитану» (2:1), а после — шесть игр без побед.
8 января миланцы дома упустили 2:0 во встрече с «Ромой» (вели к 87-й минуте), а через три дня вылетели из Кубка, уступив «Торино» (0:1 в дополнительное время). Далее случились 2:2 с «Лечче», но и это не самое страшное — вскоре «Милан» проиграл «Интеру», «Лацио» и «Сассуоло» с общим счетом 2:12. Причем в каждой встрече красно-черные не были намного слабее противника, но обязательно получали охапку мячей.
Вкупе с отвратительной игрой в обороне (вероятно, сказывается отсутствие Томори, Меньяна и Деста) «Милан» перестал показывать вразумительный футбол в атаке. Молчат в первую очередь лидеры: у Жиру 1+1 в семи матчах, у Леау — 2+1. «Возможно, француз и португалец выдохлись после энергозатратного ЧМ», — подумаете вы. На самом же деле все обстоит иначе.
По данным медиа, соотечественник Криштиану Роналду набрался дерзости у самого звездного игрока планеты и собрался сбежать из Италии. Несмотря на ответ руководства россонери, что это утка и общение вокруг истекающего летом 2024 года контракта продолжается, вероятность бойкота со стороны Леау все же высока.
Еще три года назад Рафаэль находился на прицеле у целой охапки грандов, но выбрал «Милан», а через год остался в команде. После удачного прошлого клубного сезона и ярких всплесков на ЧМ интерес к вингеру вернулся — сейчас его хочет «Манчестер Сити». И Леау наверняка понимает, что переход в стан к «горожанам» — выгодный союз как в финансовом плане, так и с точки зрения выигрыша трофеев.
«Он — превосходный игрок, мне он очень нравится. Если он считает, что серия А для него лишь трамплин, то нужно уходить. Сейчас для этого подходящий момент», — заявил легендарный полузащитник «Милана» Кака. Мысли об уходе и переговоры по контракту наверняка сбивают португальца, поэтому он не забивает и не проявляет себя, а страдает из-за этого вся команда.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что такая же ситуация сохранится и в ближайшем матче, поэтому назначила фаворитом «Интер». На победу нерадзурри можно поставить с коэффициентом 2.02, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), а успех «Милана» — за 4.00 (23%).
«Интер» — неудачный соперник для возвращения на победную тропу. Нерадзурри выиграли последний очный матч в Суперкубке Италии (3:0), а их атака блещет: у Лаутаро 11+3, у Джеко — 7+3, а еще в игру вернулся Лукаку. У Индзаги нет проблем, есть разнообразие в атаке и второе место в чемпионате с отрывом в два очка от преследователей.
Над черно-синими нет давления — они могут позволить себе потерять очки, потому что «Наполи» уже не догнать, а борьбу они ведут за второе место. «Милану» же новая потеря очков противопоказана — это может лишить их не только борьбы за вторую строчку, но и осложнит сражение за зону Лиги чемпионов.
Учитывая, что вся команда Пиоли не в форме, а некоторые игроки решают личные проблемы вместо игры в футбол, набрать даже один балл в предстоящей встрече будет нереально тяжело.
Прогноз от «СЭ»: П1 за 2.17.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|
2
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
3
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
4
|Аталанта
|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|
5
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
6
|Рома
|20
|11
|4
|5
|26-18
|37
|
7
|Удинезе
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|
8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|
9
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
16
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|20
|0
|8
|12
|15-35
|8
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|- : -
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5