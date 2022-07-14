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«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: Нуньес докажет, что его рано сравнивать с деревом

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 15 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Дарвин Нуньес.
Фото Global Look Press
Уругваец провалил первый матч в новом клубе.

«Ливерпуль» после разгромного поражения в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (0:4) спустя три дня постарается реабилитироваться во встрече с другим клубом АПЛ — «Кристал Пэлас». Игра состоится на Национальном стадионе в Сингапуре 15 июля и начнется в 15.35 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 15 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Юргена Клоппа шансы победить значительно выше. На победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 1.37, это приблизительно 72% вероятности. С котировкой 4.80 (17%) доступна ничья, а успех «Кристал Пэлас» оценен наивысшими в линии 6.90 (11%).

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Так как матч товарищеский, то в нем может произойти все что угодно. И даже вариант «хозяева не проиграют» за 2.90 вполне способен воплотиться в реальность.

Хотя поводов для этого немного, ведь «Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» последние 11 матчей, включая один товарищеский. Поэтому стоит подстраховать «Орлов» посильнее и взять их победу с форой (+1.5) за 1.76. Ф2(-1.5) в то же время идет за 2.00.

Также красные довольно результативны во встречах с командой из южного Лондона: забивают от двух мячей в последних восьми встречах. ИТБ2 (1.5) оценен котировкой 1.40, ИТМ2 (1.5) — в 2.80. Если же считаете, что «Ливерпуль» в ближайшем матче разбушуется, возьмите ИТБ2 (2.5) за 2.27.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за скромные 1.51, ТМ 2.5 — за 2.45.

Эксперты считают, что «Кристал Пэлас» должен забить хотя бы раз, поэтому у варианта «обе забьют» шансы случиться выше, чем у «обе забьют — нет». На обмен голами котировка 1.72, на обратный исход — 2.05.

На то, что «Ливерпуль» забьет два гола подряд, коэффициент 1.55.

Самый вероятный исход встречи — победа фаворита со счетом 2:0 за 7.30.

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«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча 15 июля 2022 года

Хотя чемпионаты Англии и России завершились на одной неделе в конце мая, из-за более продолжительной паузы клубы АПЛ только начинают подготовку к новому сезону. Для «Ливерпуля» первое испытание собственных возможностей принесло неприятные ощущения, а его болельщикам — разочарование и боль. Красные были разгромлены «Манчестер Юнайтед» (0:4), хотя у манкунианцев сменился тренер и не было нескольких лидеров.

На самом деле фанатам финалиста ЛЧ отчаиваться не стоит. «Очевидно, рано было проводить такой матч, во всяком случае для некоторых ребят. Думаю, мы все согласимся с тем, что было много хороших моментов, но в решающих эпизодах мы действовали недостаточно четко», — заявил после игры Юрген Клопп. «Ливерпулю» и правда сильно не везло, поэтому итоговый счет не отражает происходившего на поле. У мерсисайдцев были голевые эпизоды, а перевес по ожидаемым голам составил 1.7 xG против 1.5 у соперника.

К тому же главный тренер красных, как и его визави Эрик тен Хаг, сильно ротировал состав по ходу игры, но не все футболисты влились в нее как надо. Сильно досталось 80-миллионному новичку «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу, который не реализовал несколько моментов и заработал сравнение с бывшим нападающим команды Энди Кэрролом. Того в свое время часто сравнивали с деревом.

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Нужно помнить, что для вице-чемпиона Англии это был только первый матч, и соперник для дебютной после перерыва встречи оказался непростой. Во второй встрече против удобного «Кристал Пэлас» должно быть значительно проще. Если считаете, что «Ливерпуль» возьмется за дело с первых же минут, тогда можете оформить вариант «гости выиграют первый тайм и матч» за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

«Кристал Пэлас» тоже уже играл товарняки, но провел их немногим удачнее «Ливерпуля», если сравнить уровень сопротивления. Сначала «Орлы» не справились с клубом «Аккрингтон» из первой лиги (1:1), а во втором матче пропустили четыре мяча от клуба чемпионшипа — «Милуолла», пусть и выиграли 5:4. Если лондонцы сыграют так же вальяжно против мерсисайдцев, то точно получат охапку голов, но и сумасшедшая концентрация не гарантирует им положительного результата.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.92.

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