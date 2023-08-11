Клиенты PARI не оставили шансов конкурентам «ПСЖ» в лиге 1. 90% ставок сделано на 12-е чемпионство парижан
Уже на этой неделе стартуют первые матчи чемпионата Франции по футболу в сезоне-2023/24. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы «ПСЖ» сохранить титул, а конкурентов парижан — прервать гегемонию столичного клуба.
Эра «ПСЖ» началась еще в сезоне-2012/13 — отобрав титул у «Монпелье», парижане стали главной скрипкой во французском футболе и выиграли титул четыре раза подряд. С тех пор красно-синие ни разу не заканчивали чемпионат ниже второго места, записав на свой счет еще пять побед в лиге 1. На счету этой команды уже 11 побед, что сделало ее самой титулованной в истории турнира.
Аналитики PARI считают, что в предстоящем сезоне «ПСЖ» практически наверняка увеличит этот рекорд до 12 побед. Ставки на чемпионство парижан принимаются с коэффициентом 1.25.
Главным конкурентом «ПСЖ» считается «Марсель», закончивший прошлый сезон на третьем месте. В межсезонье команда обзавелась новым тренером и подписала несколько новых игроков, поэтому букмекеры ждут от марсельцев хороших результатов. Заключить пари на то, что «Марсель» выиграет лигу 1, можно с коэффициентом 9.00.
Замыкает тройку фаворитов «Монако»: вероятность триумфа этой команды оценивается коэффициентом 15.0. Прошлый сезон монегаски провели неудачно, закончив чемпионат на шестом месте. Тем не менее в межсезонье команда выдала серию ярких матчей, наиболее интересными из которых стали товарищеские встречи с мюнхенской «Баварией» (2:4) и лондонским «Арсеналом» (1:1).
Букмекеры не исключают, что чемпионом может стать и «Лион». «Львы» заняли седьмое место по итогам прошлого сезона. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 20.0.
Еще меньше верят в победу «Лилля» и «Ланса», успех которых оценен коэффициентом 25.0. «Лилль» — чемпион сезона-2020/21, однако в следующих двух чемпионатах «доги» не вошли даже в первую тройку. Что касается «Ланса», то кроваво-золотые едва не совершили сенсацию в прошлом сезоне, закончив его на второй строчке и отстав от «ПСЖ» всего на одно очко. Это был лучший чемпионат для команды с момента возвращения из второй лиги.
Совсем скромно выглядят шансы «Ренна» и «Ниццы», ставки на победу которых принимаются с коэффициентами 35.0 и 50.0 соответственно. В последний раз «Ницца» выигрывала лигу 1 еще в пятидесятых, тогда как лучшим результатом «Ренна» за всю историю стало четвертое место в сезоне-1964/65.
Что касается остальных участников турнира, то коэффициенты на их победу стартуют с 500 пунктов. Главными аутсайдерами этого сезона считаются «Брест» и «Мец», чемпионство которых котируется за 2500.
Большинство клиентов PARI считают, что «ПСЖ» сохранит титул. На победу парижан в предстоящем сезоне приходится 90% от всего объема пари на итоги соревнований.
86-й сезон французской лиги 1 пройдет с 12 августа 2023 года по 18 мая 2024 года. По сравнению с предыдущим сезоном число команд в турнире сократилось с 20 до 18.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0