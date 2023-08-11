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Сегодня, 21:45

Клиенты PARI не оставили шансов конкурентам «ПСЖ» в лиге 1. 90% ставок сделано на 12-е чемпионство парижан

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Марко Асенсио.
Фото Global Look Press

Уже на этой неделе стартуют первые матчи чемпионата Франции по футболу в сезоне-2023/24. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы «ПСЖ» сохранить титул, а конкурентов парижан — прервать гегемонию столичного клуба.

Эра «ПСЖ» началась еще в сезоне-2012/13 — отобрав титул у «Монпелье», парижане стали главной скрипкой во французском футболе и выиграли титул четыре раза подряд. С тех пор красно-синие ни разу не заканчивали чемпионат ниже второго места, записав на свой счет еще пять побед в лиге 1. На счету этой команды уже 11 побед, что сделало ее самой титулованной в истории турнира.

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Аналитики PARI считают, что в предстоящем сезоне «ПСЖ» практически наверняка увеличит этот рекорд до 12 побед. Ставки на чемпионство парижан принимаются с коэффициентом 1.25.

Главным конкурентом «ПСЖ» считается «Марсель», закончивший прошлый сезон на третьем месте. В межсезонье команда обзавелась новым тренером и подписала несколько новых игроков, поэтому букмекеры ждут от марсельцев хороших результатов. Заключить пари на то, что «Марсель» выиграет лигу 1, можно с коэффициентом 9.00.

Замыкает тройку фаворитов «Монако»: вероятность триумфа этой команды оценивается коэффициентом 15.0. Прошлый сезон монегаски провели неудачно, закончив чемпионат на шестом месте. Тем не менее в межсезонье команда выдала серию ярких матчей, наиболее интересными из которых стали товарищеские встречи с мюнхенской «Баварией» (2:4) и лондонским «Арсеналом» (1:1).

Букмекеры не исключают, что чемпионом может стать и «Лион». «Львы» заняли седьмое место по итогам прошлого сезона. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 20.0.

Еще меньше верят в победу «Лилля» и «Ланса», успех которых оценен коэффициентом 25.0. «Лилль» — чемпион сезона-2020/21, однако в следующих двух чемпионатах «доги» не вошли даже в первую тройку. Что касается «Ланса», то кроваво-золотые едва не совершили сенсацию в прошлом сезоне, закончив его на второй строчке и отстав от «ПСЖ» всего на одно очко. Это был лучший чемпионат для команды с момента возвращения из второй лиги.

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Совсем скромно выглядят шансы «Ренна» и «Ниццы», ставки на победу которых принимаются с коэффициентами 35.0 и 50.0 соответственно. В последний раз «Ницца» выигрывала лигу 1 еще в пятидесятых, тогда как лучшим результатом «Ренна» за всю историю стало четвертое место в сезоне-1964/65.

Что касается остальных участников турнира, то коэффициенты на их победу стартуют с 500 пунктов. Главными аутсайдерами этого сезона считаются «Брест» и «Мец», чемпионство которых котируется за 2500.

Большинство клиентов PARI считают, что «ПСЖ» сохранит титул. На победу парижан в предстоящем сезоне приходится 90% от всего объема пари на итоги соревнований.

86-й сезон французской лиги 1 пройдет с 12 августа 2023 года по 18 мая 2024 года. По сравнению с предыдущим сезоном число команд в турнире сократилось с 20 до 18.

Футбол
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ФК Лилль
ФК Лион
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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