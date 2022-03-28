Лучшая стратегия ставок на Dota 2 для начинающих.

«СЭ» и БЕТСИТИ рассказывают основные стратегии ставок на Dota 2 для начинающих

Ставки на Доту кажутся сложными, но это не так.

Поставить на Dota 2 с бонусом от БЕТСИТИ для новых игроков — получите до 10 000? прямо сейчас!

Скажем сразу, универсальных и беспроигрышных стратегий ставок не существует. Особенно в Dota 2, соревновательные нюансы которой время от времени сильно меняются. Тем не менее есть ряд правил и тактика анализа, способные заметно увеличить процент выигрышей в этой дисциплине.

Как играть в Dota 2: основные правила

Чтобы минимизировать риски, следует ставить только на престижные состязания и выбирать матчи тех команд, что в последние пару месяцев не производили замен в составах и не сталкивались с иными трудностями. Например, с болезнями игроков или внутренними конфликтами (информацию об этом можно найти в СМИ).

Престижные состязания-2021/22: первые дивизионы региональных лиг DPC, мейджоры и The International.

Также в начале любого турнира желательно пропустить первые матчи, чтобы в реальном времени оценить текущую форму участников. Если команда обыгрывает равных и сильных, но при этом отдает карты андердогам, серии с ее участием для ставок лучше не рассматривать.

Тратить время на детальный анализ стоит только тогда, когда обе стороны относительно стабильны.

Dota 2: как анализировать игру

Необходимо:

1. Найти статистику личных встреч команд.

2. Проверить новости о заменах и прочих негативных факторах.

3. Изучить статистику недавних турниров, чтобы определить мету.

Мета — это общие тенденции в игре между глобальными обновлениями. Все они направлены на достижение лучшего результата из возможных.

Метовыми (наиболее эффективными) могут быть: герои, предметы, элементы стратегии.

Мета влияет на темп игры, следовательно, время и количество карт, обилие драк и киллов.

Понимание меты поможет определить, не является ли очная статистика исключением. И можно ли на нее ориентироваться, чтобы сделать ставку на матч.

Если последняя встреча команд включила три карты с общим тоталом киллов 70+, а на текущем турнире почти все игры заканчиваются в пределах 40-50 киллов — ориентироваться на очную статистику уже опасно. Лучше пропустить матч. То же самое касается времени и тотала самих карт.

Какую БК выбрать для ставок на Dota 2

Чтобы сделать ставку на Dota 2 , нужно определиться с площадкой. Высокие кэфы и довольно широкая роспись на этот вид спорта есть у БЕТСИТИ.

Лучшая стратегия ставок на Dota 2 для начинающих. БЕТСИТИ

Бонусом БЕТСИТИ дарит новичкам фрибет до 10 000?. Никакие промокоды не нужны, регистрируешься на любой платформе и получаешь.

Стратегии ставок на Dota 2

№ 1 Базовая стратегия

Для новичков самая лучшая стратегия ставок на Доту — это флэт. Согласно ей, вы каждый раз ставите фиксированную сумму на каждое событие. На старте лучше небольшую — 5 или 10 процентов от банка, чтобы в процессе адаптации не потерять все.

Постарайтесь не просто ставить, но смотреть трансляции и слушать комментаторов. Последние часто указывают на закономерности в выступлениях команд и особенности меты. А также объясняют происходящее в игре.

№ 2 Стратегия ставок на тотал карт

При ставках на тотал карт нужно учитывать очную статистику, общие тенденции и региональные особенности.

В текущей мете команды редко разыгрывают три карты из трех. Особенно часто со счетом 2:0 заканчиваются матчи в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Это связано с низкой конкуренцией и несбалансированностью сцены в этих регионах.

Чтобы подстраховаться, пропустите первую треть или половину стадии. Когда количество сухих исходов превалирует, можно рассматривать ставки на ТМ по картам. Перед каждой лучше сверяться с историей встреч конкретных команд. Если между собой коллективы играют 2:0 чаще, чем 2:1, — делаем ставку. Если нет — пропускаем.

№ 3 Стратегия ставок на результат определенной команды

Выберите один коллектив и следите за тем, как, с кем и в каком составе он играет. Можно выбрать как фаворита, так и аутсайдера. Например, команду В8, которую преследуют серии поражений. С октября по январь она проиграла 21 матч кряду. И после одной победы возобновила лузстрик. Или Team Spirit, проигравшая всего три игры из последних 27.

Поражение В8 или победу Team Spirit не удастся взять с большим коэффициентом, но эти ставки можно назвать надежными.

Что важно помнить

Не торопитесь сделать ставку и не «отыгрывайтесь». Импульсивное пари на большую сумму может привести к потере денег.

Не соблазняйтесь на привлекательные коэффициенты. В киберспорте редко проходят котировки выше 1.90.

Ставьте минимальные суммы, пока не освоитесь и не научитесь с ходу определять расклад сил и шансы на прибыль.

Не рассматривайте ставки как способ заработка. Ставьте столько, сколько не страшно потерять. Dota 2 может быть очень непредсказуемой, поэтому к неожиданности нужно быть готовым всегда.

Получите до 10 000? прямо сейчас для ставок на Dota 2 в БЕТСИТИ.