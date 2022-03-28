Лучшая стратегия ставок на Dota 2 для начинающих
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Скажем сразу, универсальных и беспроигрышных стратегий ставок не существует. Особенно в Dota 2, соревновательные нюансы которой время от времени сильно меняются. Тем не менее есть ряд правил и тактика анализа, способные заметно увеличить процент выигрышей в этой дисциплине.
Как играть в Dota 2: основные правила
Чтобы минимизировать риски, следует ставить только на престижные состязания и выбирать матчи тех команд, что в последние пару месяцев не производили замен в составах и не сталкивались с иными трудностями. Например, с болезнями игроков или внутренними конфликтами (информацию об этом можно найти в СМИ).
Престижные состязания-2021/22: первые дивизионы региональных лиг DPC, мейджоры и The International.
Также в начале любого турнира желательно пропустить первые матчи, чтобы в реальном времени оценить текущую форму участников. Если команда обыгрывает равных и сильных, но при этом отдает карты андердогам, серии с ее участием для ставок лучше не рассматривать.
Тратить время на детальный анализ стоит только тогда, когда обе стороны относительно стабильны.
Dota 2: как анализировать игру
Необходимо:
1. Найти статистику личных встреч команд.
2. Проверить новости о заменах и прочих негативных факторах.
3. Изучить статистику недавних турниров, чтобы определить мету.
Мета — это общие тенденции в игре между глобальными обновлениями. Все они направлены на достижение лучшего результата из возможных.
Метовыми (наиболее эффективными) могут быть: герои, предметы, элементы стратегии.
Мета влияет на темп игры, следовательно, время и количество карт, обилие драк и киллов.
Понимание меты поможет определить, не является ли очная статистика исключением. И можно ли на нее ориентироваться, чтобы сделать ставку на матч.
Если последняя встреча команд включила три карты с общим тоталом киллов 70+, а на текущем турнире почти все игры заканчиваются в пределах 40-50 киллов — ориентироваться на очную статистику уже опасно. Лучше пропустить матч. То же самое касается времени и тотала самих карт.
Какую БК выбрать для ставок на Dota 2
Чтобы сделать ставку на Dota 2, нужно определиться с площадкой. Высокие кэфы и довольно широкая роспись на этот вид спорта есть у БЕТСИТИ.
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Стратегии ставок на Dota 2
№ 1 Базовая стратегия
Для новичков самая лучшая стратегия ставок на Доту — это флэт. Согласно ей, вы каждый раз ставите фиксированную сумму на каждое событие. На старте лучше небольшую — 5 или 10 процентов от банка, чтобы в процессе адаптации не потерять все.
Постарайтесь не просто ставить, но смотреть трансляции и слушать комментаторов. Последние часто указывают на закономерности в выступлениях команд и особенности меты. А также объясняют происходящее в игре.
№ 2 Стратегия ставок на тотал карт
При ставках на тотал карт нужно учитывать очную статистику, общие тенденции и региональные особенности.
В текущей мете команды редко разыгрывают три карты из трех. Особенно часто со счетом 2:0 заканчиваются матчи в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Это связано с низкой конкуренцией и несбалансированностью сцены в этих регионах.
Чтобы подстраховаться, пропустите первую треть или половину стадии. Когда количество сухих исходов превалирует, можно рассматривать ставки на ТМ по картам. Перед каждой лучше сверяться с историей встреч конкретных команд. Если между собой коллективы играют 2:0 чаще, чем 2:1, — делаем ставку. Если нет — пропускаем.
№ 3 Стратегия ставок на результат определенной команды
Выберите один коллектив и следите за тем, как, с кем и в каком составе он играет. Можно выбрать как фаворита, так и аутсайдера. Например, команду В8, которую преследуют серии поражений. С октября по январь она проиграла 21 матч кряду. И после одной победы возобновила лузстрик. Или Team Spirit, проигравшая всего три игры из последних 27.
Поражение В8 или победу Team Spirit не удастся взять с большим коэффициентом, но эти ставки можно назвать надежными.
Что важно помнить
Не торопитесь сделать ставку и не «отыгрывайтесь». Импульсивное пари на большую сумму может привести к потере денег.
Не соблазняйтесь на привлекательные коэффициенты. В киберспорте редко проходят котировки выше 1.90.
Ставьте минимальные суммы, пока не освоитесь и не научитесь с ходу определять расклад сил и шансы на прибыль.
Не рассматривайте ставки как способ заработка. Ставьте столько, сколько не страшно потерять. Dota 2 может быть очень непредсказуемой, поэтому к неожиданности нужно быть готовым всегда.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7