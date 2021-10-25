Авторская колонка Аллы Шишкиной, трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной чемпионки Европы по синхронному плаванию — о целом явлении в современном спортивном мире и сходстве с ее видом.

Недавно команда российских киберспортсменов Team Spirit выиграла престижный мировой турнир по Dota 2 — The International 2021, получив в качестве призовых 18,2 миллиона долларов (в рублях — примерно 1,4 миллиарда). Молодые парни (самому старшему — 23 года, младшему — 18 лет) собрались в один коллектив только в 2020 году. А сейчас в одночасье стали героями, миллионерами и получили поздравление с победой от Президента РФ. Кажется, что это какая-то сказка, но на самом деле не все так просто.

Киберспорт — это что-то новое, связанное с многочасовым нахождением за компьютером. Глазами наших родителей — муть и деградация. В своих интервью все парни из Team Spirit сходятся в том, что изначально их семьи не воспринимали увлечение всерьез, считая, что компьютерные игры не смогут дать им ничего хорошего. И лишь спустя время окружающие поняли, что это занятие требует многочасовых тренировок, большой самоотдачи, а также способно приносить хороший доход.

Все новое часто воспринимается скептически. В синхронном плавании мужчины на официальных стартах появились в 2015 году — и вначале это тоже вызывало смех или даже негодование публики, но сейчас, шесть лет спустя, ситуация стала меняться. Смешанные пары всерьез борются за включение в программу Олимпиад и думаю, что скоро добьются своего.

Более трех лет назад я познакомилась с сотрудником кафедры киберспорта РГУФКСМиТ, в простонародье — института физкультуры. Случилось это на торжественном приеме в честь 100-летия учебного заведения. Мы разговорились, и тогда я узнала для себя много интересного. Например, что спортсмен не может просто сидеть и резаться в то, что ему вздумается и как ему хочется, как если бы он просто убивал время дома.

Тренер дает тебе отрезок игры, который ты должен отрабатывать, в зависимости от конкретного результата, которого от тебя требуют: пройти эту часть за минимальное количество времени либо применить определенные приемы. И ты сидишь и, что называется, «долбишь» один и тот же кусок, пока твой коуч не останется доволен проделанной работой.

Тогда меня это сходство с нашим видом спорта просто ошарашило. Мы ведь абсолютно так же могли по несколько часов отрабатывать одни руки и одну связку. И вот эта нудная, однообразная работа — одна из самых тяжелых. Тут уже не до творчества — приходится пахать. Вот и в киберспорте игра становится не игрой, а работой. Шутка ли — за плечами каждого из Team Spirit более 20 тысяч часов тренировок.

Помню, пришла тогда домой и предложила брату, который на 10 лет меня младше, заняться киберспортом, на что получила довольно быстрый ответ: «Сейчас я играю в свое удовольствие, а тут придется тренироваться. Поэтому — нет».

День киберспортсмена расписан, как и день любого другого спортсмена. Завтрак — соло-матчи, с рандомными соперниками, затем командные игры — обед — просмотр записей с разбором ошибок — ужин. К слову, в синхронном плавании нас тоже во время занятий снимают на камеру, и мы разбираем недостатки прямо во время тренировки в воде. Даже в этом мы с киберспортсменами сошлись.

Путин поздравил Team Spirit с победой на The International 10

Есть и другие сходства. Ограничение в общении с близкими. Многочасовые тренировки на базе, а также работа с психологом, которая, как признаются сами спортсмены, очень помогла им выстоять и победить на прошедшем турнире.

Не стоит забывать и о физической активности, общем развитии тела. В игровом поле важна скорость, ясность мышления и быстрота реакции, которых без развития «физики» не добиться. Одно без другого не работает. Спорт в классическом его понимании тоже никуда не уходит из мира киберспорта.

Не думаю, что киберспорт вытеснит обычные, привычные для обывателей виды, но то, что он становится все более популярным, — факт. Я уверена, что ребенку надо постараться дать максимальный выбор того, каким спортом он хотел бы заниматься. Чем больше родители покажут возможностей своим детям, тем более велика вероятность, что они добьются успеха, потому что выберут занятие по душе.