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«Фиорентина» — «Рома»: Моуринью оставит команду Кокорина без Лиги Европы

Прогноз и ставка на матч серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года
Артем Белинин
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Тэмми Абрахам против «Лестера».
Фото Global Look Press
Португалец переживает один из лучших периодов за последние годы.

9 мая 2022 года в матче 36-го тура «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Рому». Матч начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды в турнирной таблице занимают седьмое и пятое места соответственно.

Италия. Серия А. 36-й тур
09 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что на победу шансов больше у хозяев. На «фиалок» можно поставить за 2.33, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех «Ромы» — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (25%).

Тотал больше 2.5 гола команды пробивают редко — три из десяти последних игр у «Фиорентины» и пять из десяти у «Ромы». Котировка на тотал ТМ 2.5 мяча — 1.96.

На то, что Моуринью не проиграет во Флоренции, можно поставить за 1.65.

«Фиалки» обменялись голами с соперниками только в четырех из десяти последних игр, «волки» — в пяти из десяти случаев. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 2.10. На обратный исход — 1.74.

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«Фиорентина» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 9 мая 2022 года

У «Фиорентины» серия без побед длится уже четыре матча. Команда Винченцо Итальяно уступила «Ювентусу» в Кубке Италии, «Салернитане», «Удинезе» и «Милану». Последние два поражения получились слегка несправедливыми. Разгром 0:4 от «Удинезе» случился при сопоставимых шансах по xG, а поражение от «Милана» — после досадной ошибки голкипера Пьетро Терраччано. Главный тренер «Фиорентины» о ситуации отозвался так: «К сожалению, мы немного сумасшедшая команда: у нас то отличные матчи, то ужасные».

Команда из Флоренции сохраняет математические шансы попасть по итогам сезона в Лигу Европы, но календарь мешает. «Рома» — прямой конкурент за место в топ-5, а в последнем туре ждет «Ювентус». Между грандами состоится встреча с «Сампдорией», и здесь у «фиалок» есть шансы. В остальных играх нужно серьезно напрячься, чтобы выжать очки.

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«Рома» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Моуринью до последних туров боролся за Лигу чемпионов и вывел римлян в финал Лиги конференций. Для «волков» он будет первым европейским за 31 год, да и Жозе там не был — с 2017-го, когда выиграл ЛЕ с «МЮ». Не зря португалец расплакался после финального свистка в матче с «Лестером».

Календарь у «Ромы» явно легче, чем у «фиалок». На пути, помимо флорентийцев, «Венеция» и «Торино». Правда, матч последнего тура серии А с «Болоньей» не вселил оптимизма — завершился нулями, по статистике перевес был не в пользу римлян. «Лестер» тоже прошли с небольшим преимуществом. «Рома» с середины апреля не забивает больше одного мяча — поэтому ИТБ2 (1.5) идет за суровые 2.60.

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Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Рома»

Черная серия «фиалок» в разгаре. Местами они играют хуже, местами не везет. На пути Моуринью, у которого свой режим — почти месяц «Рома» играет в классический футбол Жозе. «Фиорентине» было плохо и с куда более раскрепощенными соперниками. А сейчас нужно взламывать и раскусывать — команда к этому не готова.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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