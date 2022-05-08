«Фиорентина» — «Рома»: Моуринью оставит команду Кокорина без Лиги Европы
9 мая 2022 года в матче 36-го тура «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Рому». Матч начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды в турнирной таблице занимают седьмое и пятое места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что на победу шансов больше у хозяев. На «фиалок» можно поставить за 2.33, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех «Ромы» — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (25%).
Тотал больше 2.5 гола команды пробивают редко — три из десяти последних игр у «Фиорентины» и пять из десяти у «Ромы». Котировка на тотал ТМ 2.5 мяча — 1.96.
На то, что Моуринью не проиграет во Флоренции, можно поставить за 1.65.
«Фиалки» обменялись голами с соперниками только в четырех из десяти последних игр, «волки» — в пяти из десяти случаев. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 2.10. На обратный исход — 1.74.
«Фиорентина» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 9 мая 2022 года
У «Фиорентины» серия без побед длится уже четыре матча. Команда Винченцо Итальяно уступила «Ювентусу» в Кубке Италии, «Салернитане», «Удинезе» и «Милану». Последние два поражения получились слегка несправедливыми. Разгром 0:4 от «Удинезе» случился при сопоставимых шансах по xG, а поражение от «Милана» — после досадной ошибки голкипера Пьетро Терраччано. Главный тренер «Фиорентины» о ситуации отозвался так: «К сожалению, мы немного сумасшедшая команда: у нас то отличные матчи, то ужасные».
Команда из Флоренции сохраняет математические шансы попасть по итогам сезона в Лигу Европы, но календарь мешает. «Рома» — прямой конкурент за место в топ-5, а в последнем туре ждет «Ювентус». Между грандами состоится встреча с «Сампдорией», и здесь у «фиалок» есть шансы. В остальных играх нужно серьезно напрячься, чтобы выжать очки.
«Рома» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Моуринью до последних туров боролся за Лигу чемпионов и вывел римлян в финал Лиги конференций. Для «волков» он будет первым европейским за 31 год, да и Жозе там не был — с 2017-го, когда выиграл ЛЕ с «МЮ». Не зря португалец расплакался после финального свистка в матче с «Лестером».
Календарь у «Ромы» явно легче, чем у «фиалок». На пути, помимо флорентийцев, «Венеция» и «Торино». Правда, матч последнего тура серии А с «Болоньей» не вселил оптимизма — завершился нулями, по статистике перевес был не в пользу римлян. «Лестер» тоже прошли с небольшим преимуществом. «Рома» с середины апреля не забивает больше одного мяча — поэтому ИТБ2 (1.5) идет за суровые 2.60.
Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Рома»
Черная серия «фиалок» в разгаре. Местами они играют хуже, местами не везет. На пути Моуринью, у которого свой режим — почти месяц «Рома» играет в классический футбол Жозе. «Фиорентине» было плохо и с куда более раскрепощенными соперниками. А сейчас нужно взламывать и раскусывать — команда к этому не готова.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0