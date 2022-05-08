Прогноз и ставка на матч серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года

Португалец переживает один из лучших периодов за последние годы.

9 мая 2022 года в матче 36-го тура «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Рому». Матч начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды в турнирной таблице занимают седьмое и пятое места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что на победу шансов больше у хозяев. На «фиалок» можно поставить за 2.33, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех «Ромы» — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (25%).

Тотал больше 2.5 гола команды пробивают редко — три из десяти последних игр у «Фиорентины» и пять из десяти у «Ромы». Котировка на тотал ТМ 2.5 мяча — 1.96.

На то, что Моуринью не проиграет во Флоренции, можно поставить за 1.65.

«Фиалки» обменялись голами с соперниками только в четырех из десяти последних игр, «волки» — в пяти из десяти случаев. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 2.10. На обратный исход — 1.74.

«Фиорентина» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 9 мая 2022 года

У «Фиорентины» серия без побед длится уже четыре матча. Команда Винченцо Итальяно уступила «Ювентусу» в Кубке Италии, «Салернитане», «Удинезе» и «Милану». Последние два поражения получились слегка несправедливыми. Разгром 0:4 от «Удинезе» случился при сопоставимых шансах по xG, а поражение от «Милана» — после досадной ошибки голкипера Пьетро Терраччано. Главный тренер «Фиорентины» о ситуации отозвался так: «К сожалению, мы немного сумасшедшая команда: у нас то отличные матчи, то ужасные».

Команда из Флоренции сохраняет математические шансы попасть по итогам сезона в Лигу Европы, но календарь мешает. «Рома» — прямой конкурент за место в топ-5, а в последнем туре ждет «Ювентус». Между грандами состоится встреча с «Сампдорией», и здесь у «фиалок» есть шансы. В остальных играх нужно серьезно напрячься, чтобы выжать очки.

«Рома» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Моуринью до последних туров боролся за Лигу чемпионов и вывел римлян в финал Лиги конференций. Для «волков» он будет первым европейским за 31 год, да и Жозе там не был — с 2017-го, когда выиграл ЛЕ с «МЮ». Не зря португалец расплакался после финального свистка в матче с «Лестером».

Календарь у «Ромы» явно легче, чем у «фиалок». На пути, помимо флорентийцев, «Венеция» и «Торино». Правда, матч последнего тура серии А с «Болоньей» не вселил оптимизма — завершился нулями, по статистике перевес был не в пользу римлян. «Лестер» тоже прошли с небольшим преимуществом. «Рома» с середины апреля не забивает больше одного мяча — поэтому ИТБ2 (1.5) идет за суровые 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Рома»

Черная серия «фиалок» в разгаре. Местами они играют хуже, местами не везет. На пути Моуринью, у которого свой режим — почти месяц «Рома» играет в классический футбол Жозе. «Фиорентине» было плохо и с куда более раскрепощенными соперниками. А сейчас нужно взламывать и раскусывать — команда к этому не готова.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.