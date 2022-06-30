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БЕТСИТИ выиграл Премию РБ в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус»

Читать «СЭ» в
БЕТСИТИ.
СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошла церемония вручения IV Международной премии в области спорта и букмекерства — «Премии РБ».

Букмекерская компания БЕТСИТИ снова подтвердила статус лидера отрасли и одержала победы в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус».

БЕТСИТИ второй год подряд получает «Премию РБ» за свои коэффициенты. На топовые матчи букмекер предлагает более 1000 коэффициентов, а также регулярно выпускает эксклюзивные ставки, которых нет у конкурентов.

БЕТСИТИ — один из немногих российских букмекеров, который предлагает новичкам бездепозитный бонус за регистрацию в мобильном приложении. Игроки могут до трех раз получить фрибет по 500 рублей без пополнения счета.

«Мы провели целый год в бешеной гонке и конкуренции с другими букмекерами, — говорит CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров. — Собрали много талантливых менеджеров, которые пополнили нашу команду, установили новые рекорды, порадовали клиентов активациями и новыми акциями.

Я очень благодарен команде за слаженную работу, очень рад нашим двум командным наградам в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус».

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров был признан лучшим топ-менеджером в букмекерской отрасли.

Всего победители «Премии РБ» были определены в 25 номинациях. Награды вручали не только букмекерским компаниям. Лауреатами становились лучшие спортсмены, топ-менеджеры, журналисты и спортивные СМИ.

Главной звездой вечера и почетным гостем стал известный в прошлом форвард «Арсенала», «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор.

«Премия РБ"-2022 — крупное международное событие в букмекерской и спортивной отрасли. На торжественной церемонии вручения были подведены итоги года и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка. Впервые церемония премии была проведена в 2019 году.

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CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров признан лучшим топ-менеджером в букмекерской отрасли
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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