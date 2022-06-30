БЕТСИТИ выиграл Премию РБ в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус»
30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошла церемония вручения IV Международной премии в области спорта и букмекерства — «Премии РБ».
Букмекерская компания БЕТСИТИ снова подтвердила статус лидера отрасли и одержала победы в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус».
БЕТСИТИ второй год подряд получает «Премию РБ» за свои коэффициенты. На топовые матчи букмекер предлагает более 1000 коэффициентов, а также регулярно выпускает эксклюзивные ставки, которых нет у конкурентов.
БЕТСИТИ — один из немногих российских букмекеров, который предлагает новичкам бездепозитный бонус за регистрацию в мобильном приложении. Игроки могут до трех раз получить фрибет по 500 рублей без пополнения счета.
«Мы провели целый год в бешеной гонке и конкуренции с другими букмекерами, — говорит CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров. — Собрали много талантливых менеджеров, которые пополнили нашу команду, установили новые рекорды, порадовали клиентов активациями и новыми акциями.
Я очень благодарен команде за слаженную работу, очень рад нашим двум командным наградам в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус».
CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров был признан лучшим топ-менеджером в букмекерской отрасли.
Всего победители «Премии РБ» были определены в 25 номинациях. Награды вручали не только букмекерским компаниям. Лауреатами становились лучшие спортсмены, топ-менеджеры, журналисты и спортивные СМИ.
Главной звездой вечера и почетным гостем стал известный в прошлом форвард «Арсенала», «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор.
«Премия РБ"-2022 — крупное международное событие в букмекерской и спортивной отрасли. На торжественной церемонии вручения были подведены итоги года и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка. Впервые церемония премии была проведена в 2019 году.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -