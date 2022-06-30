БЕТСИТИ выиграл Премию РБ в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус»

30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошла церемония вручения IV Международной премии в области спорта и букмекерства — «Премии РБ».

Букмекерская компания БЕТСИТИ снова подтвердила статус лидера отрасли и одержала победы в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус».

БЕТСИТИ второй год подряд получает «Премию РБ» за свои коэффициенты. На топовые матчи букмекер предлагает более 1000 коэффициентов, а также регулярно выпускает эксклюзивные ставки, которых нет у конкурентов.

БЕТСИТИ — один из немногих российских букмекеров, который предлагает новичкам бездепозитный бонус за регистрацию в мобильном приложении. Игроки могут до трех раз получить фрибет по 500 рублей без пополнения счета.

«Мы провели целый год в бешеной гонке и конкуренции с другими букмекерами, — говорит CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров. — Собрали много талантливых менеджеров, которые пополнили нашу команду, установили новые рекорды, порадовали клиентов активациями и новыми акциями.

Я очень благодарен команде за слаженную работу, очень рад нашим двум командным наградам в номинациях «Лучшие коэффициенты» и «Лучший приветственный бонус».

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров был признан лучшим топ-менеджером в букмекерской отрасли.

Всего победители «Премии РБ» были определены в 25 номинациях. Награды вручали не только букмекерским компаниям. Лауреатами становились лучшие спортсмены, топ-менеджеры, журналисты и спортивные СМИ.

Главной звездой вечера и почетным гостем стал известный в прошлом форвард «Арсенала», «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор.

«Премия РБ"-2022 — крупное международное событие в букмекерской и спортивной отрасли. На торжественной церемонии вручения были подведены итоги года и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка. Впервые церемония премии была проведена в 2019 году.