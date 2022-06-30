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CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров признан лучшим топ-менеджером в букмекерской отрасли

Читать «СЭ» в
СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошла церемония вручения IV Международной премии в области спорта и букмекерства — Премии РБ.

CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров был признан лучшим топ-менеджером в букмекерской отрасли.

«Победа в индивидуальной номинации «Лучший топ-менеджер» была ожидаема и в то же время стала приятным сюрпризом, — говорит Юрий Нестеров. — Со дня основания Премии РБ каждый год я был в номинантах и каждый год не брал эту награду. Очень приятно наконец выиграть эту премию! Спасибо коллегам, партнерам и жюри за высокие оценки работы!»

Лучшим топ-менеджером в спортивной отрасли был признан Сергей Галицкий, спортсменом года — гимнастка Дина Аверина, амбассадором года — хоккеист Александр Овечкин.

Голосование проходило в два этапа. Первый состоял из открытого голосования на портале Премии, который определил четырех лидеров номинации. На втором этапе жюри выбрало из лидеров первого отбора победителя номинации.

В состав экспертного жюри вошли основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, главный редактор «Рейтинга Букмекеров» Андрей Бодров, российская фигуристка Евгения Медведева, боксер Дмитрий Бивол, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и другие.

Всего победители «Премии РБ» были определены в 25 номинациях. Награды вручали не только букмекерским компаниям. Лауреатами становились лучшие спортсмены, топ-менеджеры, журналисты и спортивные СМИ.

Главной звездой вечера и почетным гостем стал известный в прошлом форвард «Арсенала», «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор.

«Премия РБ» — 2022 — крупное международное событие в букмекерской и спортивной отрасли. На торжественной церемонии вручения были подведены итоги года и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка. Впервые церемония Премии была проведена в 2019 году.

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