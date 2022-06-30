CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров признан лучшим топ-менеджером в букмекерской отрасли
30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошла церемония вручения IV Международной премии в области спорта и букмекерства — Премии РБ.
CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров был признан лучшим топ-менеджером в букмекерской отрасли.
«Победа в индивидуальной номинации «Лучший топ-менеджер» была ожидаема и в то же время стала приятным сюрпризом, — говорит Юрий Нестеров. — Со дня основания Премии РБ каждый год я был в номинантах и каждый год не брал эту награду. Очень приятно наконец выиграть эту премию! Спасибо коллегам, партнерам и жюри за высокие оценки работы!»
Лучшим топ-менеджером в спортивной отрасли был признан Сергей Галицкий, спортсменом года — гимнастка Дина Аверина, амбассадором года — хоккеист Александр Овечкин.
Голосование проходило в два этапа. Первый состоял из открытого голосования на портале Премии, который определил четырех лидеров номинации. На втором этапе жюри выбрало из лидеров первого отбора победителя номинации.
В состав экспертного жюри вошли основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, главный редактор «Рейтинга Букмекеров» Андрей Бодров, российская фигуристка Евгения Медведева, боксер Дмитрий Бивол, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и другие.
Всего победители «Премии РБ» были определены в 25 номинациях. Награды вручали не только букмекерским компаниям. Лауреатами становились лучшие спортсмены, топ-менеджеры, журналисты и спортивные СМИ.
Главной звездой вечера и почетным гостем стал известный в прошлом форвард «Арсенала», «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор.
«Премия РБ» — 2022 — крупное международное событие в букмекерской и спортивной отрасли. На торжественной церемонии вручения были подведены итоги года и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка. Впервые церемония Премии была проведена в 2019 году.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -