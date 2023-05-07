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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» 7 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Соболев.
Фото Global Look Press

7 мая состоится центральный матч не только 26-го тура РПЛ, но и всего чемпионата — «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Спартак». Встреча начнется в 18.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 17.00 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Букмекерская компания ФОНБЕТ предположила, что «Зенит» без труда наберет три очка. На победу сине-бело-голубых выставлен коэффициент 1.48, вероятность исхода — приблизительно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Спартака» — за 6.70 (13%).

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«Спартак» не проиграл «Зениту» два последних матча, правда, оба они состоялись в FONBET Кубке России. На то, что красно-белые снова не уступят, можно поставить за 2.65.

В четырех из пяти последних очных встреч в Санкт-Петербурге соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35.

Эксперты настолько уверены в превосходстве хозяев, что на два забитых ими мяча выставили коэффициент меньше, чем на один гол гостей — 1.52 против 1.55.

Обмен голами предложено взять за приятные 1.70. Если же вы считаете, что одна или обе команды не отличатся, тогда возьмите условие «обе забьют — нет» — за 2.17.

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Встреча «Зенита» и «Спартака» — еще и противостояние лидеров гонки бомбардиров РПЛ. На гол Малкома можно поставить за 2.00, на результативный удар Промеса — за 2.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Зенита» — 7.50;

  • 1:0 и 2:1 — за 8.50.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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