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«Зальцбург» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года
Артем Белинин
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Матео Ковачич и Тиаго Силва.
Фото Global Look Press

25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» встретится с «Челси». Игра начнется в 19.45 по московскому времени на «Ред Булл Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 19.30 мск. Обслужит встречу швейцарский арбитр Сандро Шерер.

Лига чемпионов. Группа E
25 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Челси

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Челси» можно за 1.76, это примерно 56% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.90 (23%), успех хозяев — в 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Считаете, что «Зальцбург» не уступит? Оформите ставку за 2.14.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.50, Ф2(0) — за 1.33.

Аналитики ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78.

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Вариант «обе забьют» также более предпочтителен — взять его можно за 1.76, в то время как обратный исход оценен в 2.06.

«Челси» забивает в среднем 1.6 мяча за игру, «Зальцбург» — два гола. ИТБ1 (1.5) идет за 3.20, ИТБ2 (1.5) — за 1.74.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.20;

• 1:0 в пользу «Челси» — за 7.40;

• 2:1 — за 7.90.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

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П
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Зенит

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Локомотив

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 6 1 2
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