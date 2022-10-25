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«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года
Артем Белинин
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Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Боруссия» из Дортмунда. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит команды итальянский арбитр Давиде Масса.

Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Манчестер Сити

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно за 1.62, это примерно 60% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.50 (22%), успех хозяев — в 5.30 (18%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

Если считаете, что «Боруссия» не уступит, оформите ставку 1Х за 2.40.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.87, Ф2(-1) — за 2.00. Однако в случае, если разница команд составит не больше одного мяча, будет оформлен возврат ставки.

За четыре тура в этой Лиге чемпионов «Сити» дважды устроил разгромы, у «Боруссии» такой же результат. Если ждете результативного матча, поставьте на тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Эксперты не сомневаются в том, что отличатся обе команды. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Эрлинг Холанн отличится в ворота бывшей команды? Аналитики уверены в этом, ставка доступна за 1.60.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «горожан» за 8.00.

Эрлинг Холанн. «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: Холанн и Беллингем подарят еще один триллер

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия»

«Боруссия» и «Сити» могут выдать неплохой голевой триллер: «шмели» пропустили в трех из пяти прошедших матчей, их ворота доступны. Но и сами они забили немало (10 мячей), в том числе дважды в ворота «Баварии».

Про «Сити» и говорить не нужно. 4:0, 5:0, 6:3 — так они играли в октябре, и, хотя были сбои с «Копенгагеном» (0:0) и «Ливерпулем» (0:1), это только добавит мотивации разнести «Сигнал Идуна Парк» вместе с футболистами соперника. Голы в игре однозначно будут — вероятно, с двух сторон.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» + ТБ 2.5 за 1.72.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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8
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