«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года
25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Боруссия» из Дортмунда. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит команды итальянский арбитр Давиде Масса.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно за 1.62, это примерно 60% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.50 (22%), успех хозяев — в 5.30 (18%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.
Если считаете, что «Боруссия» не уступит, оформите ставку 1Х за 2.40.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.87, Ф2(-1) — за 2.00. Однако в случае, если разница команд составит не больше одного мяча, будет оформлен возврат ставки.
За четыре тура в этой Лиге чемпионов «Сити» дважды устроил разгромы, у «Боруссии» такой же результат. Если ждете результативного матча, поставьте на тотал больше 2.5 мяча за 1.75.
Эксперты не сомневаются в том, что отличатся обе команды. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.
Эрлинг Холанн отличится в ворота бывшей команды? Аналитики уверены в этом, ставка доступна за 1.60.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «горожан» за 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия»
«Боруссия» и «Сити» могут выдать неплохой голевой триллер: «шмели» пропустили в трех из пяти прошедших матчей, их ворота доступны. Но и сами они забили немало (10 мячей), в том числе дважды в ворота «Баварии».
Про «Сити» и говорить не нужно. 4:0, 5:0, 6:3 — так они играли в октябре, и, хотя были сбои с «Копенгагеном» (0:0) и «Ливерпулем» (0:1), это только добавит мотивации разнести «Сигнал Идуна Парк» вместе с футболистами соперника. Голы в игре однозначно будут — вероятно, с двух сторон.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» + ТБ 2.5 за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2